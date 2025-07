ファミリーマートにて「ファミマでうまアロハ〜♪ おいしいハワイを食べつくせ!」を開催!

夏の旅行先として不動の人気を誇る“ハワイ”にちなんでSPAMを使用したおむすびや、ロコモコ、マラサダなど全12種類が展開されます☆

ファミリーマート「ファミマでうまアロハ〜♪ おいしいハワイを食べつくせ!」

発売日:2025年7月15日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートが継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として「ファミマでうまアロハ〜♪ おいしいハワイを食べつくせ!」を開催。

2024年よりも品数を増やし、全12種類が発売されます。

2024年に人気を集めたマラサダやSPAMむすびは美味しさを追求してリニューアルするほか、注目の新フードを展開。

ハワイグルメの人気店による監修商品としてクア・アイナ監修の「クア・アイナ監修 テリチキンサンド」や、Kona’s Coffee監修の「グレイビーソースとビーフハンバーグのロコモコ」もラインナップされます。

さらにハワイの朝食の定番である、“アサイーボウル”をアイスとドリンクの2タイプで展開。

全12種類のこだわりのラインナップで、爽やかな南国気分が楽しめます☆

マラサダ(マカダミアチョコホイップ)

価格:158円(税込)

販売エリア: 全国(沖縄県を除く)

ふんわりとしたドーナツ生地を使用した「マラサダ(マカダミアチョコホイップ)」

生地にマカダミアチョコクリームを合わせたホイップクリームを注入し、ココアシュガーをトッピングした一品です。

SPAM(R)むすび ツナマヨネーズ

価格:287円(税込)

発売日:2025年7月15日(火)

販売エリア: 全国(沖縄県を除く)

アメリカのホーメルフーズ社が発売する「SPAM」を主役に、おむすびの人気具材ツナマヨネーズを組み合わせた「SPAM(R)むすび ツナマヨネーズ」

SPAMの塩味とのバランスを考慮し、他のおむすびのツナマヨネーズより、ほんのり甘く仕上げたツナマヨネーズと組合せています。

SPAM(R)むすび 玉子焼き

価格:338円(税込)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

「SPAM(R)むすび 玉子焼き」は、ハワイで見かけるSPAMの上に玉子焼きをのせた、俵型のSPAMむすび。

玉子焼きは、おむすび製造工場で、毎日香ばしく焼き上げられます。

ミルクを入れることで、ふっくらやさしい味わいに仕上げられたフードです。

Kona’s Coffee監修 グレイビーソースとビーフハンバーグのロコモコ

価格:698円(税込)

販売エリア:全国

「Kona’s Coffee」が監修した「Kona’s Coffee監修 グレイビーソースとビーフハンバーグのロコモコ」

本場のロコモコの味を目指して、ふっくらジューシーなビーフハンバーグが使用されています。

肉の旨みを感じられるグレイビーソースをかけた仕立てです。

アサイーボウルドリンク

価格:268円(税込)

販売エリア:全国

ハワイの朝食の定番「アサイーボウル」がドリンクとして登場。

いちごとバナナ、ブルーベリーの果肉入りです。

アサイーボウルアイス

価格:450円(税込)

販売エリア: 全国

再ブーム到来中の「アサイーボウル」をアイスに仕立てた「アサイーボウルアイス」

アサイーかき氷の上にはちみつとバナナソース、いちご果肉、ブルーベリー果肉、パイン果肉とグラノーラがトッピングされています。

クア・アイナ監修 テリチキンサンド

価格:398円(税込)

販売エリア:全国

ハワイ生まれのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」で人気のテリチキンサンドを再現。

特製テリヤキソースと香ばしいむね肉のローストチキンを合わせた、素材のおいしさを楽しめるサンドイッチです。

サーモンポキ 彩り野菜&パスタ

価格:328円(税込)

販売エリア:全国

ハワイのローカルフード「ポキ」をサラダ仕立てにアレンジした「サーモンポキ 彩り野菜&パスタ」

ごま油や醤油をベースに、唐辛子やねぎ香味油を加えたやみつき感ある味わいです。

彩りよい野菜とショートパスタを合わせることで、さまざまな食感が楽しめます。

ガーリックシュリンプ

価格:428円(税込)

販売エリア:全国

大きなエビにガーリックを効かせた、オアフ島生まれのハワイの代表的な料理「ガーリックシュリンプ」

2度揚げしたエビに特製のガーリックソースを絡ませた、殻までおいしい仕立てです。

マカダミアナッツソースのパンケーキ

価格:348円(税込348円)

販売エリア:全国

ふわもち食感のパンケーキ3枚入りにクリーミーなマカダミアナッツクリームソースを添えた「マカダミアナッツソースのパンケーキ」

仕上げにマカダミアナッツをトッピングしたパンケーキです。

ライオンコーヒー バニラマカダミアカフェオレ

価格:224円(税込)

販売エリア:全国

ハワイの定番コーヒーブランド「ライオンコーヒー」

ライオンコーヒーで一番人気のフレーバー「バニラマカダミア」をカフェオレに仕立てたドリンクも販売されます。

ハワイ風焼そば フライドサイミン

価格:550円(税込)

販売エリア:関東地方

ハワイ風の塩焼そば「フライドサイミン」を関東地方限定で販売。

かつお出汁とチキンの旨味で味付けし、具材のSPAMと一緒に食べることで食べ進みの良い仕立てです。

ファミマオンライン:ファミリーマート限定のライオンコーヒーグッズを販売

ファミマオンライン:https://famima-online.family.co.jp/

「ファミマオンライン」にて、ファミリーマート限定のライオンコーヒーグッズを販売!

ハワイの定番コーヒーブランド「ライオンコーヒー」から、ファミリーマートオリジナルグッズがついたコーヒーセットが販売されます。

※予定数がなくなり次第販売終了となります

南国気分を楽しめるフードやスイーツ、ドリンクなど全12種類が登場するハワイ尽くしのキャンペーン。

ファミリーマートにて2025年7月15日より開催される「ファミマでうまアロハ〜♪ おいしいハワイを食べつくせ!」の紹介でした☆

アニメ「鬼滅の刃」とコラボしたフードやスイーツ!ファミリーマート「ファミマで炭治郎たちとひと休み」キャンペーン アニメ「鬼滅の刃」とコラボしたフードやスイーツ!ファミリーマート「ファミマで炭治郎たちとひと休み」キャンペーン 続きを見る

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合があります

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 南国気分を楽しめるフードやデザート全12種類!ファミリーマート「ファミマでうまアロハ〜♪ おいしいハワイを食べつくせ!」 appeared first on Dtimes.