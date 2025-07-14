¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¡YouTube¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¸ø³«¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤È¤ê¤¿¤¤¡×±Ñ¸ì¤ÇÀë¸À
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¡¢11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYURIYAN TIME¡×¤Ç7·î16Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Ï¿Íµ¤5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢Klang Ruler¤ÎY§ànkey¤È¶¦Æ±¤Ç²Î»ì¤òÀ©ºî¡£º£¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ¤Ç¤ÏÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÈà»á¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¿¡£
ºòº£¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡¦±ÇÁü»ö¶È¤Î¿·²ñ¼ÒK2 Pictures¤Î²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÆ±9·îÇÛ¿®³«»Ï¤ÎNetflix¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±12·î¤«¤é¤ÏÅÏÊÆ¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡¼²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤Ç¤âÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYURYUR¡Ê¥æ¡¼¥æ¡¼¡Ë¡×È¯É½²ñ¤Ë¤âÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¡¢Â¿Ë»¤Ê¤¬¤é¤â·Ý¿Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ª½ñ¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£