¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È3000Ëü¥É¥ëÄ¶¤ÎÏÂ²ò¶â¤Ç·èÃå
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤È¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤Î´Ö¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£7·î10Æü¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î»ÙÊ§³Û¤¬3000Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢TMZ¤¬ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Î¡ØJustice¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤ËºÝ¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼»Ù±ç²ñ¼ÒAEG¤«¤é4000Ëü¥É¥ë¤ÎÁ°Ê§¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¤½¤Î¤¿¤áAEG¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ËÁ°Ê§¤¤Ê¬¤Î¶âÁ¬¤ÎÊÖºÑ¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬¼«¿È¤Î²ñ¼ÒHybe¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°Ê§¶â4000Ëü¥É¥ë¤Î¤¦¤Á2600Ëü¥É¥ë¤ÎÊÖºÑ¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯Ã¼¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¡¼¥×¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤·¤«ÊÖºÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ2600Ëü¥É¥ë¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î2600Ëü¥É¥ë¤ÎÉéºÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤Î»Å»ö¤Ç550Ëü¥É¥ë¤â¤ÎÌ¤Ê§¤¤¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬ÏÂ²ò¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè½µ¤Ë¤â¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈTMZ¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¤Î¤¬6·îÃæ½Ü¡£ÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó1¤«·î¤ÇÏÂ²ò¤ÎÀ®Î©¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï7·î12Æü¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSwag¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âËÜÊª¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢À¸¡¹¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶È¤ò2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÀä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£