¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Á÷·Þ¼Ö¤¬ÅÅÃì¾×ÆÍ¡ÄÍøÍÑ¼Ô¤Î80ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡¢½÷À8¿Í½Å·Ú½ý¡¡Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô
Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç14Æü¸áÁ°¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÍÑ¤Î¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢9¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ä®ÅÄ»Ô¿Þ»ÕÄ®¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¡Ö¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÍÑ¤Î¼Ö¤Ç¡¢¿¦°÷2¿Í¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¹âÎð¼Ô7¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À5¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢3¿Í¤¬·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£