若くしてフランス代表入りを果たしたチェルシー期待の若手DFに移籍の可能性が浮上している。



『L'Équipe』によると、チェルシーに所属する22歳のフランス代表DFマロ・グストにバイエルン・ミュンヘンが興味を示しているという。



2023年1月にオリンピック・リヨンからチェルシーに加入を果たしたグストは22-23シーズン後半は続けてリヨンへのレンタル移籍という形で在籍。2023年6月にチェルシーに復帰すると、デビューシーズンからプレミアリーグ19試合に先発出場し、6アシストを記録。2023年10月にはフランス代表デビューも飾っており、昨季もプレミアリーグ32試合に出場するなど若くしてチェルシーの主力として活躍している。





GOAL!!! COLE PALMER AGAIN!



SAME GOAL. SAME FINISH. @ChelseaFC leads by double now! INCREDIBLE SCENES < br>

Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/wCz3PlIL4e