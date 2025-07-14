·Ý¿Í¡¦²Î¼ê¡¦Î¢Êý¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍ§¶á¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê³èÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡ÈØá°Í·Ý¡É¤Î¸¶ÅÀ
¡¡2025Ç¯8·î¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Í§¶á¤¬¡ÈºÂÄ¹¡É¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ø¿åÃ«Àé½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌÀ¼£ºÂ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Í§¶á¤¬¡ÖÂç¸æ½ê¤Î±é²Î²Î¼ê¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¸ø±é¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¡É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÍ§¶á
¡Ö»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¸ø±é¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¥Ñ¥í¥Ç¥£¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âè1Éô¤Ï¤ª¼Çµï¡¢Âè2Éô¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤Ï70Âå°Ê¾å¤Î¡È±é²Î¥Õ¥¡¥ó¡É¤ä¡ÈÌÀ¼£ºÂ¤Î¾ïÏ¢¡É¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Åª¾ì¹À»Ê¤äYOU¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í§¶á¤Èµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£²áµî¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤ä¸àÂå²Æ»Ò¡¢PUFFY¡¢°ð³À½á°ì¤Ê¤É¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿åÃ«Àé½Å»Ò¤Ï¡È±é²Î³¦¤Î½ÅÄÃ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌÀ¼£ºÂ¤äÇîÂ¿ºÂ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅþÄì»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÍ§¶á¤Ï¸½ºß¡¢ÉñÂæ¤ä¥¢¥É¥ê¥Ö¥³¥ó¥È¡¢YouTube¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÈ¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤â»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤â¤È¤â¤È±é¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë²è¤ä±Ä¶È¡¢¤½¤ì¤«¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ò¡¢È¯·¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼«Ê¬¤ËºÛÎÌ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀ©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÉ½¸½¤â»î¤»¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ÈÈ¯¸À¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤Èµç¶þ¤Ë´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿Êý¤¬¡¢À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ§¶á¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢Í§¶á¤¬ÅÔÆâ¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ï½µ2Æü¤Ç¡¢¤Û¤ÜËè½µÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò½ä¶È¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿±é¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥í¥±¤Î´ë²è¤äÀ©ºî¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤ÎÂ¤ÇËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡Ø¤¢¤ê¤ó¤¯¤ê¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦²Æì½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¤È¡¢ÈÖÁÈ¡Ê¡ØÍ§¶á¡ß¤¢¤ê¤ó¤¯¤ê¤ó¤Î¤¤¡Á¤¢¤ó¤Ù¤§¡Ù¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊý¤Ë´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏµîÇ¯¤Î¥í¥±¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ê¤ó¤¯¤ê¤ó¡Ù¤Î¤Ò¤¬¤ê¤å¤¦¤¿¤¯¤ó¤¬¡¢¡Ø¥í¥Ð¡¼¥È¡Ù¤Î½©»³¤µ¤ó¤ä¡Ø¥·¥½¥ó¥Ì¡Ù¤Î¤¸¤í¤¦·¯¤Î¤è¤¦¤ÊØá°Í·Ý¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÈÀäÂÐ¤Ë°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¸åÆü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²Æì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËYouTube¤ò»£¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÆ°²è¤ò²Æì¤Î¶É¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²¿¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¿Í¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÆÀ¸²ó¿ô430Ëü²óÄ¶¤Î¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù
¡¡Á´¹ñ¤ò½ä¤ë°ìÊý¡¢YouTube¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥£¥ë¥à¥¨¥¹¥ÈTV¡Ê¾¼ÏÂ¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüÊ¬Ìî¤Ç¤âÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¾¼ÏÂ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â1980Ç¯Âå¤ÎÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡Ê¡ØÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ù¤Ê¤É¥á¥í¥É¥é¥ÞÏ©Àþ¤¬¥Ò¥Ã¥È¡Ë¤ä¡¢¸Þ¼Ò±ÑÍº´ÆÆÄ¡Ê¡ØµÈ¸¶±ê¾å¡Ù¤ä¡ØÆùÂÎ¤ÎÌç¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ë¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤â1»þ´Ö¤Û¤É¤Ò¤È¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÒì¤Â³¤±¤¿¤ê¡¢Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¸ý¾å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿´·½¬¤¬¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2025Ç¯7·î¸½ºß¡¢¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬430Ëü²ó¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£VHSÉ÷¤Î¹Ó¤¤±ÇÁü¤ä¡¢¹õÅÅÏÃ¤äÌµÀþµ¡¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¡¢Ä¹²ó¤·¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤ÇºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¤â¡¢»ä¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥£¥ë¥à¥¨¥¹¥ÈTV¡Ù¤ÎÀ¾°æ¹Éµ±´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ§¶á¡£±é¼Ô¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤ÏÎ¢Êý¤â¤Õ¤¯¤á½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØÍ§¤Î¶á¤Î²ñ¡Ù¤âÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤ä²ÎÉñ´ìºÂ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢µÒÁØ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¡É¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÂçÂÎ¼«Ê¬¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¤Ë¡ÈØá°Í¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ä¡¢±é²Î¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸Ê¬¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÁØ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡ÙÂè2ÃÆ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±óÀ¬Àè¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍ§¶á¡Ë
¡¡·ÝÎò25Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÍ§¶á¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤è¤êÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£