¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë£²£°£²£µ¡ÛÆ£ÅÄ¿¸»á¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¥ê¥¹¥Ó¥¥Ë¤Î»Ò¤òÍî»¥¡¡¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¤Ï£²Æ¬ÌÜ¤Î£²²¯±ßÄ¶¤¨
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥ê¤Ç¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë£²£°£²£µ¡Ê¼çºÅ¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶¥ÁöÇÏ¶¨²ñ¡Ë¤¬£··î£±£´Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤ÏºòÇ¯À¸¤Þ¤ì¤¿£±ºÐÇÏ¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾ìÈÖ¹æ£µ£·ÈÖ¤Î¡Ö¥Ñ¥ê¥¹¥Ó¥¥Ë¤Î£²£°£²£´¡×¡Ê²´¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤Ï£²²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¹ØÇã¼Ô¤ÏÆ£ÅÄ¿¸»á¡£Æ£ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏºòÇ¯£±²¯±ß¤ÇÍî»¥¤·¤¿¥¤¥Ê¥º¥Þ¥À¥¤¥â¥ó¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥¯¥ê¥½¥Ù¥ê¥ë¡Ë¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¥ê¥¹¥Ó¥¥Ë¤Î»º¶ð¤ò¹ØÇã¡£¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¤Ï¾å¾ìÈÖ¹æ£±ÈÖ¡Ö¥á¥Á¥ã¥³¥ë¥¿¤Î£²£°£²£´¡×¡Ê£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ËÂ³¤£²Æ¬ÌÜ¤Î£²²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£