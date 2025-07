◆キム・ユジョン、FENDIスカーフで洗練されたスタイル披露

【モデルプレス=2025/07/14】韓国女優のキム・ユジョン(Kim You Jung)が14日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが輝く姿を公開し、反響が寄せられている。ユジョンは「The beauty of what's hidden, The power of what's timeless(秘められた美しさ、永遠なるものの力)」とポエティックなメッセージを投稿。「#fendifw25」のハッシュタグを添えて、FENDIの総柄スカーフをベアトップ風に巻き、洗練された魅力を表現した写真を載せている。

この投稿に、ネット上では「美しすぎます」「スカーフの使い方真似したい」「洗練されたスタイル」「魅力全開」「デコルテ綺麗」「見惚れる」といった声が上がっている。ユジョンは、1999年9月22日生まれ、韓国出身。O型。awesome ENT所属。子役として活動を始め、多数の作品に出演。以降、ドラマ『雲が描いた月明り』(16年)、ドラマ『コンビニのセッピョル』(20年)、ドラマ『ホン・チョンギ』(21年)、配信映画『20世紀のキミ』(22年)、ドラマ『マイ・デーモン』(23年)『タッカンジョン』(24年)などに出演した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】