¡ÖLINEMO¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤¬3¥«·î´Ö990±ß/10GB¡¢20Æü¤Þ¤Ç
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLINEMO¡×¤Î¡ÖLINEMO½µ³Ïº×¡×¤Ç¡ÖLINEMO¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤¬10GB/990±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï7·î20Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡LINEMO½µ³Ïº×¤Î½µÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ì´Ä¡£20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖLINEMO¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ø¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤¿¤Ï¥×¥é¥óÊÑ¹¹¤Ç3¥«·î´Ö¡¢Ëè·î10GB¤Þ¤Ç¤Î·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤¬990±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÌ¾ï¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï10GB¤Þ¤Ç¤Ç·î³Û2090±ß¡£
¡¡LINEMO½µ³Ïº×¤Ç¤Ï¡¢7·î¤Î·îÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖAladdin X2 Light¡×¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖAnker MagGo Power Bank¡Ê10000mAh, Slim¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£