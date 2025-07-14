iPhone 17 Pro¤Î¥À¥ß¡¼¥â¥Ç¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿
»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤â¡£
¤³¤Î½©È¯É½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÇØÌÌÉôÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÀâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿CAD²èÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡...¡×¤ÈÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎiPhone¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone 17 Pro¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤È¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¡©
iPhone 17 Pro looks so good pic.twitter.com/P7aFwR5FML- Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 10, 2025
¤³¤Á¤é¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎMajin Bu»á¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¥À¥ß¡¼¥â¥Ç¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ëiPhone 17 Pro¤Î²èÁü¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¥¬¥é¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥á¥é¥Ð¡¼ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇØÌÌÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ãº¤Ã¤Ý¤¤¿§¹ç¤¤¤¬½Â¤¯¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone 17 Pro¤ÎËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¦ÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¾¯¤·´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÜÊª¤Ï¤É¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¥«¥á¥é¥Ð¡¼ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Source: X