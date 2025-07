【R18】 7月14日 発売 価格:2,980円

日本ナイトプロダクションズは、ボードゲーム「R18」を7月14日に発売した。価格は2,980円。

本製品は「18歳以上限定の飲み会専用カードゲーム」をうたうボードゲーム。「飲み会を大人のエンタメ空間に変える」としており、防水、撥水仕様のカードと簡単なゲームルールが特徴だという。基準カード10枚とシチュエーションカード35枚、手札カード90枚、チップ30枚を収録し、4~6人を推奨しており3~10人で遊べる。

(C) 2025 Japan Night Productions Co., Ltd.