ディリゲントは、独ReloopのDJコントローラー「Reloop Mixtour」および「Reloop Mixtour Pro」用のキャリングバッグ「Professional Travel Bag for the Reloop Mixtour Pro」の販売を開始した。価格は5,500円。「Professional Travel Bag for the Reloop Mixtour Pro」

「Professional Travel Bag for the Reloop Mixtour Pro」は、独ReloopのDJコントローラー「Reloop Mixtour」および「Reloop Mixtour Pro」用に作られたキャリングバッグ。撥水性に優れたナイロン繊維を採用し、軽量化も実現している。バッグの上部には、Reloop Mixtour/Mixtour Pro用の滑り止め機能と高さ調整可能なベースとして機能する凹みが設けられている。コンパートメントには電源ユニットやモバイルバッテリーを収納できるスペースがあり、ケーブルやその他のアクセサリーを固定するためのストラップ付きメッシュポケットが一体化されている。コントローラーは2本のベルクロストラップで安全な固定が可能。内部は、Durashock成形EVAフォームと保護用のポリエステル外装で構成。取り外し可能なパッドは、Mixtour/Mixtour Pro専用に特別に設計されており、機材のノブやフェーダーを保護する。また、本製品はMixtour/Mixtour Pro用を謳っているが、Native Instrumentsの「Traktor X1」「Traktor Kontrol Z1」「Traktor Kontrol F1」や、Allen & Heathの「Xone K2」などのコンパクトコントローラーの収納もできる。さらに、安定性を確保するための大型の滑り止めゴム足、日常使用に耐える耐久性のあるジッパー、持ち運びに便利な調整可能で取り外し可能なショルダーストラップ、キャリーハンドルとスナップフックが付属する。W430×D180×H75mmで、質量は640g。