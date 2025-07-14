¡ÒÅÅÀþ¸æ»°²È¡Ó¥Õ¥¸¥¯¥é¼ÒÄ¹¡¦²¬ÅÄÄ¾¼ù¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
ºâÈ¶·Ï¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤ò¡ª
¡¡¨¡¡¡2022Ç¯¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡Èó¾ï¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯3·î´ü¤Ë385²¯±ß¤ÎºÇ½ªÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é»Ë¾åºÇ¤â¸·¤·¤¤¶ÈÀÓ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤È¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¤¤º¤ì¤â·¹¤¡¢¤½¤ì¤¬¶ÈÀÓ¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤âÀè¹ÔÅê»ñ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì»þ¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÏÅÓÃæ¤ÇÃÇÇ°¤·¡¢100Æü¥×¥é¥ó¤òºöÄê¤·¤Æ¡¢¸ÇÄêÈñ¤Îºï¸º¤ä»ñ»ºÇäµÑ¤Ê¤É¹½Â¤²þ³×¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ïº´ÁÒ»ö¶È½ê¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸¦µæ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê2020Ç¯4·î¤ËËÜ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²èÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Î2Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò½÷À¼ÒÄ¹¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È²þ³×¡ª¡ÓSWCC¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«ÀîÎ´Âå¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê´ë¶ÈÁü¤È¤Ï¡©
¡¡¨¡¡¡ËÜ¼Ò¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤Þ¤¢¡¢ÍÆñ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Áµ»½Ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤ò¤¤¤¤Ê¤ê·Ð±Ä¿Ø¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¼Âà¤·¡¢¸÷¥±ー¥Ö¥ë¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤ï¤¿¤·¤¬ËÜ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤¿Êý¤¬²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¨¡¡¡º£¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤Î¥Õ¥¸¥¯¥é¡×¤È¡Ö¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿»þ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎDNA¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶¥¹ç²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºâÈ¶·Ï¤Ç¡¢»ñ¶âÎÏ¤äµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏÅþÄì¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ëÎÎ°è¤ò¹Ê¤Ã¤Æµ»½Ñ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éµ»½ÑÎÏ¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿·¿Í»þÂå¤«¤é¡Öµ»½Ñ¤Î¥Õ¥¸¥¯¥é¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ä¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢µ»½Ñ¤âÆü¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬¤¤¤í¤¤¤íÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤Ï¤É¤Î²ñ¼Ò¡¢¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÅö¼Ò¤Î¿®Ç°¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌµËÅ¤Ê¤Û¤É¤ÎÌîË¾¤ò»ý¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢5ÂåÁ°¤ÎÅö¼Ò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæ½Å¿®¤µ¤ó¤¬¡Öº¹ÊÌ²½¤Ï»þ´Öº¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬²¿Ç¯¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ò¤Ï¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º¹ÊÌ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê´ü´Ö¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Îº¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¿¤«¼¡¤Î¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»Å¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÕ¤ë¤Ê¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤Ê¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Á°¸þ¤¤ÊÉ÷ÅÚ¡¢ÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ëÉ÷ÅÚ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤Î¤ï¤¿¤·¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç
¡¡¨¡¡¡2022Ç¯¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡Èó¾ï¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯3·î´ü¤Ë385²¯±ß¤ÎºÇ½ªÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é»Ë¾åºÇ¤â¸·¤·¤¤¶ÈÀÓ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤È¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¤¤º¤ì¤â·¹¤¡¢¤½¤ì¤¬¶ÈÀÓ¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤âÀè¹ÔÅê»ñ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì»þ¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÏÅÓÃæ¤ÇÃÇÇ°¤·¡¢100Æü¥×¥é¥ó¤òºöÄê¤·¤Æ¡¢¸ÇÄêÈñ¤Îºï¸º¤ä»ñ»ºÇäµÑ¤Ê¤É¹½Â¤²þ³×¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ïº´ÁÒ»ö¶È½ê¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸¦µæ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê2020Ç¯4·î¤ËËÜ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²èÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Î2Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò½÷À¼ÒÄ¹¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È²þ³×¡ª¡ÓSWCC¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«ÀîÎ´Âå¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê´ë¶ÈÁü¤È¤Ï¡©
¡¡¨¡¡¡ËÜ¼Ò¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤Þ¤¢¡¢ÍÆñ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Áµ»½Ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤ò¤¤¤¤Ê¤ê·Ð±Ä¿Ø¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¼Âà¤·¡¢¸÷¥±ー¥Ö¥ë¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤ï¤¿¤·¤¬ËÜ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤¿Êý¤¬²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¨¡¡¡º£¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤Î¥Õ¥¸¥¯¥é¡×¤È¡Ö¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿»þ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎDNA¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶¥¹ç²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºâÈ¶·Ï¤Ç¡¢»ñ¶âÎÏ¤äµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏÅþÄì¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ëÎÎ°è¤ò¹Ê¤Ã¤Æµ»½Ñ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éµ»½ÑÎÏ¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿·¿Í»þÂå¤«¤é¡Öµ»½Ñ¤Î¥Õ¥¸¥¯¥é¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ä¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢µ»½Ñ¤âÆü¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬¤¤¤í¤¤¤íÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤Ï¤É¤Î²ñ¼Ò¡¢¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÅö¼Ò¤Î¿®Ç°¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌµËÅ¤Ê¤Û¤É¤ÎÌîË¾¤ò»ý¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢5ÂåÁ°¤ÎÅö¼Ò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæ½Å¿®¤µ¤ó¤¬¡Öº¹ÊÌ²½¤Ï»þ´Öº¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬²¿Ç¯¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ò¤Ï¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º¹ÊÌ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê´ü´Ö¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Îº¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²¿¤«¼¡¤Î¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»Å¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÕ¤ë¤Ê¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤Ê¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤³¤ì¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Á°¸þ¤¤ÊÉ÷ÅÚ¡¢ÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ëÉ÷ÅÚ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤Î¤ï¤¿¤·¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç