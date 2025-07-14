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[2507.00191v1] Beyond Sensor Data: Foundation Models of Behavioral Data from Wearables Improve Health Predictions
Apple AI model flags health conditions with up to 92% accuracy - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2025/07/10/study-apple-ai-model-flags-health-conditions-with-up-to-92-accuracy/
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