¸©Æâ¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡×ÂÐÇÏ»Ô¤Ç¤Ï14Æü¤Ë°ì»þÂç±«¡¦¹¿¿å·ÙÊó¤â¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¸©Æâ¤Ï14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14ÆüÌë¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é¸©Æâ¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£
ÂÐÇÏ»ÔÏÌ±º¤Ç¤Ï¡¢13Æü¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤¬114¥ß¥ê¤òµÏ¿¤·¡¢¾åÂÐÇÏ¤Ë¤Ï¡¢14ÆüÌÀ¤±Êý¡¢°ì»þ¡¢Âç±«¡Ê¿»¿å³²¡Ë¡¦¹¿¿å·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤Ï¼¡Âè¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢14ÆüÌë¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é15Æü¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾²ÃÈË¼,
Áòµ·,
»ûÅÄ²°,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÀÅ²¬