ÁêÍÕ²íµª¤¬NHK¤Î¡È¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î´é¡É¤Ë¡ª¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ß¥Ë¥³ー¥Êー¤òÃ´Åö
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ï¤ª¤è¤½3500¼ï¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë
ÁêÍÕ²íµª¤¬¡¢NHK¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢7·î20Æü¤è¤ê¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ß¥Ë¥³ー¥Êー¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NHK ¤È¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤¬¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¡¢¶²Îµ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÉÁ¤¯¡¢8·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¥º ¥×¥í¥íー¥°¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¼«Á³¡¦Æ°ÊªÈÖÁÈ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÁêÍÕ¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÈNHK ¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼«Á³¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈ¯¿®¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ø¤È¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡È¼«Á³ÅÁÆ»»Õ¡É!?
¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤Ï¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù½é¼ýÏ¿»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ
ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡ÙÆüËÜ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¥³ー¥Êー
07/20¡ÊÆü¡Ë¤«¤é·î1²óÊüÁ÷
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÀäÌÇ´í×ü¼ï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¡£ÁêÍÕ²íµª¤¬¥Ê¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ò·î1¤Î¥·¥êー¥º¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Âè1²óÌÜ¤È¤Ê¤ë7·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç±âÈþÂçÅç¤ÈÆÁÇ·Åç¤À¤±¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡£ÁêÍÕ¤â2023Ç¯¤ÎÀ¸Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤ÇÆÁÇ·Åç¤òË¬¤ì¤Æ´Ñ»¡¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿À¸¤¤â¤Î¤À¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡¢¿Í¡¹¤ÎÊÝ¸î¤ÎÅØÎÏ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¶áÇ¯¤É¤ó¤É¤ó¿ô¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢ºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤ÎÂÎ¤Î¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤â¾Ò²ð¡£
¡Úº£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡ã8·î¡ä¥·¥Þ¥Õ¥¯¥í¥¦¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
¡ã9·î¡ä¥Ä¥·¥Þ¥ä¥Þ¥Í¥³¡ÊÄ¹ºê¸©¡¦ÂÐÇÏ¡Ë
¡ã10·î¡ä¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥«¥ï¥é¥Ò¥ï¡ÊÅìµþÅÔ¡¦¾®³Þ¸¶½ôÅç¡Ë
NHKÁí¹ç¡¡¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî¡Ø¥¦¥©ー¥¥ó¥° with ¥À¥¤¥Ê¥½ー¥º ¥×¥í¥íー¥°¡Ù
08/08¡Ê¶â¡Ë22:00～23:11
½Ð±é¡§ÁêÍÕ²íµª¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡¿¿Æé¿¿¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÌ¾ÍÀ¸¦µæ°÷¡Ë¡¡×¢À¥ÃÒÈþ¡ÊNHK ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
²½ÀÐ¤¬¸ì¤ë¶Ã¤¤Î¿¿¼Â¡ª¡¡¶²Îµ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ËÇ÷¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ BBC ¤È¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî¤ÎÂç·¿¥·¥êー¥º¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¶²Îµ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸ÂÖ¤ò¡¢ºÇÀèÃ¼CG¤Ç´°Á´ºÆ¸½¡£ÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¡¢Ì¿¤ò·Ò¤´¤¦¤È¤¹¤ë¶²Îµ¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬6²ó¥·¥êー¥º¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥×¥í¥íー¥°¤Ç¤Ï¡¢BSP4K¡ÊNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Ç8·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ø¥¦¥©ー¥¥ó¥° with ¥À¥¤¥Ê¥½ー¥º¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥·ー¥ó¤ò¶²Îµ¸¦µæ¼Ô¤Î
²òÀâ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ø¥¦¥©ー¥¥ó¥° with ¥À¥¤¥Ê¥½ー¥º¡Ù
08/10¡ÊÆü¡Ë～09/14¡ÊÆü¡Ë
Ëè½µÆüÍË 09:00～90:45¡¡¢¨6½µÏ¢Â³ÊüÁ÷ ³Æ45Ê¬
08/10¡ÊÆü¡ËÂè1ÏÃ¡¡ÌÂ»Ò ¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹
08/17¡ÊÆü¡ËÂè2ÏÃ¡¡Éã¿Æ ¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹
08/24¡ÊÆü¡ËÂè3ÏÃ¡¡·»Äï¤Îå« ¥¬¥¹¥È¥Ë¥¢
08/31¡ÊÆü¡ËÂè4ÏÃ¡¡·²¤ì ¥¢¥ë¥Ðー¥È¥µ¥¦¥ë¥¹
09/07¡ÊÆü¡ËÂè5ÏÃ¡¡ËÌ¤Ø¤ÎÎ¹ ¥Ñ¥¥ê¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹
09/14¡ÊÆü¡ËÂè6ÏÃ¡¡ºÇ¸å¤ÎÎø ¥ë¥½¥Æ¥£¥¿¥ó
¡Ø¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/darwin/ts/8M52YNKXZ4/
NHK¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.or.jp/