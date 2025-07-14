¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç½»Âð¤ä½¸²ñ½ê¤Ê¤É¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÏµ±ìÄ®¤ËÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÏ°è¸òÎ®»ÜÀß¡ÖÏµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤ÎÉü¶½»Ù±ç»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢½µ5Æü´Ö¥ªー¥×¥ó¡£¿ßË¼¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢·î2²ó¤Ï¿©Æ²¤È¤·¤Æ¤â±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃßÅÅÃÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¾ô¿å´ï¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËÉºÒ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

½»Ì±¡§
¡ÖÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤ë²È¤¬¤Ç¤­¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¼î½§»ÔÏµ±ìÄ®¡¦»åÌð ÉÒÉ× ¶èÄ¹¡§
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Çµ¤·Ú¤Ë½¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ì´¤ò¸ì¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ç¤­¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×

¤³¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤Ï¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á±üÇ½ÅÐ2»Ô2Ä®¤Î9¤«½ê¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡¡¢±¿±Ä¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£