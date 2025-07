Crystal Lakeが2025年秋、ツーマンツアー<CHAMPIONSHIP TOUR>を約8年ぶりに開催することが発表となった。 <CHAMPIONSHIP TOUR>はこれまで、ジャンルを越えたアーティストとの共演を果たしてきた。今回もその流れを継承し、バンド新体制としては過去最大規模の全国10都市で開催される予定だ。出演アーティストは後日改めて発表される。 今回の<CHAMPIONSHIP TOUR>のアートワークは剣や竜、魔術的モチーフを散りばめた世界観で構成されるなど、Crystal Lakeらしい遊び心とコンセプトが詰め込まれた仕上がり。チケットのオフィシャルファンコミュニティ「Our Sanctuary」最速先行は本日7月14日12:00より。オフィシャル1次先行受付は7月18日18:00から。 ■<CHAMPIONSHIP TOUR 2025>09月25日(木) 愛知・名古屋DIAMOND HALL10月02日(木) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE10月03日(金) 石川・金沢EIGHT HALL10月08日(水) 神奈川・BuzzFront Yokohama10月10日(金) 東京・渋谷Spotify O-EAST10月17日(金) 福岡・LIVEHOUSE CB10月19日(日) 広島・SIX ONE Live STAR10月20日(月) 大阪・Yogibo META VALLEY10月22日(水) 秋田・LOUD AFFECTION10月23日(木) 宮城・仙台MACANA※全公演ゲストあり▼チケット・Our Sanctuary最速先行(ラミパス付):¥5,500(税込)・前売り:¥5,500(税込)・当日:¥6,500(税込)※“U-25” 1,000円キャッシュバック:25歳以下の方は当日会場にて1,000円キャッシュバック一般発売日:8/16日(土)10:00https://eplus.jp/crystallake/【Our Sanctuary最速先行(先着)】受付期間:7/14(月)12:00〜7/17(木)23:59https://fanicon.net/fancommunities/3204【オフィシャル1次先行(抽選)】受付期間:7/18(金)18:00〜7/27(日)23:59https://eplus.jp/crystallake/【オフィシャル2次先行(抽選)】受付期間:8/1(金)18:00〜8/11(月祝)23:59https://eplus.jp/crystallake/ 関連リンク◆Crystal Lake オフィシャルサイト◆Crystal Lake オフィシャルTwitter◆Crystal Lake オフィシャルInstagram◆Crystal Lake オフィシャルFacebook◆Crystal Lake オフィシャルTikTok◆Crystal Lake オフィシャルYouTubeチャンネル

