HYDEが8月10日(日)に神奈川県・KT Zepp Yokohamaで開催する<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST>の模様が、全国各地の映画館と海外の映画館でライブビューイング&全世界配信されることが決定した。 今年のツアーは、オリジナルアルバム『HYDE [INSIDE]』を提げて日本国内、アジア、アメリカをまわった<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR>の続きとなる。6月21日(土)のZepp Haneda (TOKYO)公演を皮切りに日本国内公演のほか、中南米、アジア、ヨーロッパを巡るHYDE自身最大規模のワールドツアーだ。 追加公演となるKT Zepp Yokohama公演は、BEAUTY & THE BEAST公演として1Fスタンディングゾーンを縦に割り、女性 (BEAUTY) と男性 (BEAST) を左右にフロアを分けての開催となる。 本ツアーの国内公演は、追加公演も含めすでに全公演のチケットがソールドアウト。映画館、またはライブ配信で体感できるこの貴重な機会をお見逃しなく。 ■ライブビューイング『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST』実施概要 <日時>2025年8月10日(日)17:06開演 ※JST ◆映画館ライブ・ビューイング(日本国内)◆<会場>全国各地の映画館>>https://liveviewing.jp/hydelive-2025/※開場時間は映画館によって異なります。※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。 <料金>¥4,500 (tax in)※全席指定※109シネマズ プレミアム新宿のチケット料金は、【CLASS A:5,500円】【CLASS S:6,600円】となります。※109シネマズ プレミアム新宿のチケット料金に、WELCOME CONCESSIONの料金は含まれておりません。飲食を希望のお客様は、THE BARをご利用ください。なお、「OVERTURE」は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。 <チケットスケジュール/お申込み>【HYDEIST先行(抽選)】2025年7月14日(月)12:00 […]

The post HYDE、ワールドツアー<BEAUTY & THE BEAST>公演をライブビューイング&全世界配信 first appeared on BARKS.