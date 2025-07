セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」から、新製品に「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア アスカ・ラングレー」が登場。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の劇中に登場する姿が、1/7スケールでフィギュア化されています!

セガ フェイブ「S-FIRE(エスファイア)」シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア アスカ・ラングレー

予約受付期間:2025年7月11日(金)〜10月7日(火)

発売時期:2026年7月予定

価格:19,800円(税込)

仕様:ABS,PVC 塗装済み完成品 1/7スケールフィギュア

サイズ:約W150×H120×D100mm

販売方法:受注生産

対象年齢:15歳以上

取扱店舗:S-FIRE公式サイトなど

発売元:株式会社セガ フェイブ

原型:小澤真吾

彩色:株式会社ピンポイント

撮影:PHOTO STUDIO Chocot

セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」から、新作フィギュア製品「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア アスカ・ラングレー」が登場。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の劇中に登場する「アスカ・ラングレー」が、1/7スケールでフィギュア化されています。

「碇シンジ」と再会するシーンの心情をイメージした造形です☆

はにかんだ表情と、艶やかながらどこかあどけなさが残るポージングは、「S-FIRE」ならではのオリジナルの解釈による表現。

プラグスーツの光沢や皺、隙間から覗く素肌など、緻密な彩色や造形に注目です。

手元に迎えて、さまざまな角度からクオリティを堪能したくなります!

こだわりの造形で『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の劇中に登場する「式波・アスカ・ラングレー」を、1/7スケールでフィギュア化。

セガ フェイブの「S-FIRE(エスファイア)」シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア アスカ・ラングレーは、2025年7月11日より予約受付スタートです!

