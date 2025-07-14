¡Ö´Ý¤´¤È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡×ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë´Å¤ß½½Ê¬¡¡ÆÃ»º¡ÖÇ½ÅÐ¤¹¤¤¤«¡×½Ð²ÙËÜ³Ê²½
Ç½ÅÐÆÃ»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥¤¥«¡ÖÇ½ÅÐ¤¹¤¤¤«¡×¤Î½Ð²Ù¤¬ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊ¼Á¤ÏÎÉ¹¥¤Ç´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¥¹¥¤¥«¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ê´¶¡¢²Ì½Á¡¢´Å¤µ¤Î3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿Ç½ÅÐÆÃ»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥¤¥«¡ÖÇ½ÅÐ¤¹¤¤¤«¡×¡£
Ç½ÅÐ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¡ÖÇ½ÅÐÌîºÚ¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç¤Ï11¸®¤ÎÇÀ²È¤¬À¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¡¢Áª²Ì¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ª¤è¤½1500¶Ì¤¬½Å¤µ¤äÂç¤¤µ¤´¤È¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¡¢¼¡¡¹¤ÈÈ¢µÍ¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JA»Ö²ìÀ¾±»Éô²ñ¡¦ÊÆÂô ÍµÆó Éô²ñÄ¹¡§
¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£´Ý¤´¤È¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
14Æü½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐ¤¹¤¤¤«¡×¤Ï15Æü¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ãëº¢¤«¤é½ç¼¡¸©Æâ³°¤Î³ÆÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£