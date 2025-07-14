¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×¨¡ä·ÐºÑÂÎ¼ÁÊÑ¤¨¤¿¡Ö£É£Í£Æ¤Î¥á¥¹¡×¡ÄÀ®Ä¹Î¨°ú¤²¼¤²¤¿¡Öµ¶Áõ¤µ¤ì¤¿½ËÊ¡¡×
¡þ£¹£·Ç¯¤ÎÄÌ²ß´íµ¡¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ÐºÑ¤Ï
£±£¹£¹£·Ç¯£±£±·î£±£´Æü¸áÁ°¡¢ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¡£Õª·Ä¿¢¡Ê¥«¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥¯¡Ë·ÐºÑÉû¼óÁê·óºâÀ¯·ÐºÑ±¡Ä¹´±¤¬¶â±Ë»°¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥µ¥à¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£Íû·Ð¿¢¡Ê¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥¯¡Ë´Ú¹ñ¶ä¹ÔÁíºÛ¡¢¶â蒺ÂÙ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Æ¡ËÀÄ´¤ÂæÈë½ñ¼¼Ä¹¡¢¶â¿Î¹À¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ó¥Û¡ËÀÄ´¤Âæ·ÐºÑ¼óÀÊÈë½ñ´±¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÕªÉû¼óÁê¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µö²Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
£´ÆüÁ°¤Ë¡¢¹¿ºß³¾¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡Ë¸µ·ÐºÑÉû¼óÁê¤È¤ÎÈëÌ©ÄÌÏÃ¤ÇÆ±¤¸ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¶â±Ë»°ÂçÅýÎÎ¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ä¿Ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡£
£±½µ´Ö¸å¤Î£²£±Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ï£É£Í£Æ¤ÎµßºÑ¶âÍ»¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡££±£²·î£³Æü¤Ë¤Ï£É£Í£Æ¤Î¥«¥à¥É¥·¥åÁíºÛ¤¬£É£Í£Æ¤«¤é£²£±£°²¯¥É¥ë¡¢¹ñºÝÉü¶½³«È¯¶ä¹Ô¡Ê£É£Â£Ò£Ä¡Ë¤«¤é£±£°£°²¯¥É¥ë¡¢¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡Ê£Á£Ä£Â¡Ë¤«¤é£´£°²¯¥É¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë£·¥«¹ñ¤¬½àÈ÷¤¹¤ë£²£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÁí³Û£µ£µ£°²¯¥É¥ë¤Î»Ù±ç·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¶âÍ»¹½Â¤Ä´À°¤È»Ô¾ì³«Êü¡¢´ë¶È»ÙÇÛ¹½Â¤²þÁ±¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÎ»²ò³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
£É£Í£Æ¤Î¹½Â¤Ä´À°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï´Ú¹ñ·ÐºÑ¤È¶âÍ»¡¦»º¶È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¶âÍ»Åê»ñ²ñ¼Ò¤È´ë¶È¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë·ø¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ë¶ÈÉéºÄÈæÎ¨¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¡¢¶ä¹Ô¤Î·òÁ´À¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢²ñ·×¤È´ë¶È¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÄÌ²ß´íµ¡¤Ï´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦»º¶È¤ÎÂÎ¼Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë·Àµ¡¡Ê¥È¥ê¥¬¡¼¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡££É£Í£Æ¤Î¹½Â¤Ä´À°¸ò¾ÄÃÄ¤ÏÄÌ²ß´íµ¡¤ò¡Öµ¶Áõ¤µ¤ì¤¿½ËÊ¡¡×¤È¤â¤·¤¿¡£¶ìÄË¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë½ËÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡þ´ÚÊõ¥²¡¼¥È¤ÇÂÇ·â¤ò¼õ¤±Âç´ë¶ÈÁê¼¡¤®ÅÝ»º
»þ·×¤ò¾¯¤·Á°¤ËÌá¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡££¹£·Ç¯¤ËÆþ¤êÂç´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÝ»º¤·¤¿¡£Ç¯½é¤Ë´ÚÊõ¡Ê¥Ï¥ó¥Ü¡ËÅ´¹Ý¤¬ÉÔÅÏ¤ê¤ò½Ð¤·¼çºÄ¸¢¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëÂè°ì¶ä¹Ô¤¬»ö¼Â¾å¤Î»ÙÊ§¤¤ÉÔÇ½¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£´ÚÊõ¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¯´±³¦¤ä¶âÍ»³¦¤Ë¤ï¤¤¤í¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¡¢Âè°ì¶ä¹Ô¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê¸¡Æ¤¤â¤Ê¤¯µð³Û¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿¡Ö´ÚÊõ¥²¡¼¥È¡×¤ÎÁ´ËÆ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ»°Èþ¡Ê¥µ¥ó¥ß¡Ë¡¢ÂçÇÀ¡Ê¥Æ¥Î¥ó¡Ë¡¢¿¿Ïª¡Ê¥¸¥ó¥í¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÉÔÅÏ¤ê¤ò½Ð¤·¤¿¡££±£°Ãû¥¦¥©¥ó¤Û¤É¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¯°¡¡Ê¥¥¢¡Ë¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤âÅÝ»º¤·¤¿¡£À¯·ÐÌþÃå¤È´ë¶È¤Î¼ÚÆþ²áÂ¿¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î²á¾êÂßÉÕ¡¢²áÅÙ¤ËÂ¿¤¤Ã»´ü³°²ßºÄÌ³¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬´ÚÊõÅ´¹Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÂç´ë¶ÈÉÔÅÏ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÉÔÎÉ²½¡¢»ñËÜÎ®½Ð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦³°²ß½àÈ÷¹â¸Ï³é¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥©¥ó¤Î²ÁÃÍµÞÍî¤È´Ú¹ñ¤Î¿®ÍÑ²¼Íî¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë³¤³°¤«¤é¤â°ºàÎÁ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£¹ñºÝÅêµ¡»ñËÜ¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ËÅê»ñ¤·¤¿»ñ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¤ÎÄÌ²ß²ÁÃÍ¤¬Ë½Íî¤·¤¿¡££··î¤Ë¥¿¥¤¤¬ÄÌ²ß´íµ¡¤ò·Þ¤¨¡¢Â³¤±¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡££±£°·î¤Ë¤Ï¹á¹Á¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±³ô²Á»Ø¿ô¤¬Ë½Íî¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤â³ô²Á¤È¥¦¥©¥óÁê¾ì¤¬µÞÍî¤·¡¢¥É¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë²¾¼ûÍ×¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ê³°²ß½àÈ÷¹â¤¬Æü¤´¤È¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÂÐ³°ºÄÌ³¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¹ñ²ÈÉÔÅÏ¤ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬´Ú¹ñ¤«¤é»ñ¶â¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë°ú¤½Ð¤·¼«À©¤Î¶¨Ä´¤òµá¤á¤¿¤¬ÌÀ³Î¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±²Ãæ¤ËÆüËÜ¤Ï£±£°£°£°²¯¥É¥ë¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£Á£Í£Æ¡Ë¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Åì¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤ÎÄÀÀÅ²½¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÞ¤¤¤Ç»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ï£±£±·î°Ê¹ßÆüËÜ¤Ë£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÆÃ»È¤òÁ÷¤ê»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö£É£Í£Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤±Î®Æ°À´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¹ñ¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òµó¤²µñÈÝ¤·¤¿¡£
£Á£Í£Æ¤Þ¤Çºî¤Ã¤ÆÅì¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÄ¾ÀÜÍ×ÀÁ¤Ï¤Ê¤¼ÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¤Ê¤¼£Á£Í£ÆÀßÎ©¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Àµ³Î¤ÊÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ë¡Ö¹ñºÝ¶âÍ»»Ô¾ì¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼çÍ×¹ñ´Ö¤Î¸£À©¡×¤Ê¤É¤Î¿äÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë´Ú¹ñ¤Î³°²ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄì¤ò¤Ä¤¤¤¿¡££É£Í£Æ¤ÎµßºÑ¶âÍ»¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÉÔÅÏ¤ê¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µßºÑ¶âÍ»¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð£É£Í£Æ¤¬Í×µá¤¹¤ë¹½Â¤Ä´À°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ü¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áºÇ¸å¤Þ¤Ç²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Æ»¤À¤¬ÊýË¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£±£±·î£²£±Æü¸á¸å£±£°»þ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖµßºÑ¶âÍ»¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢£É£Í£Æ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££²£¸Æü¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥È¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¶â±Ë»°ÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÏÃ¤·¡ÖÁá¤±¤ì¤ÐÍè½µËö¤Ë¤â´Ú¹ñ¤¬ÉÔÅÏ¤ê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¿®Íê¤ò²óÉü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò£É£Í£Æ¤È¹ç°Õ¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ì¼ï¤Î°µÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
£±£²·î£³Æü¤Ë£É£Í£Æ¤ÈÎ»²ò³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡££É£Í£Æ¤Ï´ë¶È¡¦¶âÍ»¡¦Ï«Æ¯¡¦¸ø¶¦¤Î£´ÂçÉôÌç¤Î»Ô¾ì·ÐºÑÅª¹½Â¤²þ³×¤òÍ×µá¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î´íµ¡¤¬»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î¸¶Â§¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤À¯ÉÜ¤Î²áÅÙ¤Ê²ðÆþ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£Åö»þ¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó±¿Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££É£Í£Æ¤Ï¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¡Ë¡¢Íû²ñ¾»¡Ê¥¤¡¦¥Õ¥§¥Á¥ã¥ó¡Ë¤éÂçÅýÎÎ¸õÊä¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÅöÁª¤·¤¿¤é¹½Â¤Ä´À°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ï·ÐºÑ¼ç¸¢¤ò¼º¤¤¡¢£É£Í£Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¹½Â¤Ä´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¶ä¹Ô¤È´ë¶È¤Ï·ø¸Ç¤À¤Ã¤¿¡££¹£·Ç¯Ëö¤Î£µ£°£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÉéºÄÈæÎ¨¤Ï£²£°£°£°Ç¯°Ê¹ß£²£°£°¡óÂæ¤ËÍî¤Á¤¿¡£ÆÃ¤Ë£³£°Âç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï£²£°£°¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¡ÖÀÖ»úÉý¤¬¸º¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È£É£Í£Æ¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿·Ð¾ï¼ý»Ù¤ÏÂçµ¬ÌÏ¹õ»ú¤ËÈ¿Å¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¶Û½Ì¤Ë¸þ¤±¤¿¹â¶âÍøÀ¯ºö¤ÈÅê»ñÆß²½¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏÍî¤Á¤¿¡£¹½Â¤Ä´À°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍú¹Ô¤·£¹£¸Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´¡¥£¹¡ó¤ËµÞÍî¤·¤¿¡£µÙÀï¸å¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ·ÐºÑ»Ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ï£¸£°Ç¯¡¢£¹£¸Ç¯¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î£³²ó¤¢¤Ã¤¿¡£ËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÂçÅýÎÎ»àµî¤Î¾×·â¤ÈÂè£²¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿£¸£°Ç¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±¡¥£µ¡ó¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬Âç¤¤¯°à½Ì¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£·¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÄÌ²ß´íµ¡Åö»þ¤Î£¹£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´¡¥£¹¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬ÍâÇ¯¤Ë¤Ï£±£±¡¥£¶¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÂç¤¤¯È¿Æ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏÄÌ²ß´íµ¡Á°¤Î£¹£³¡Á£¹£·Ç¯¤Î£µÇ¯´Ö¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ£¸¡ó¤«¤éÄÌ²ß´íµ¡¸å¤Î£±£¹£¹£¸¡Á£²£°£°£²Ç¯¤Î£µÇ¯´Ö¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ï£µ¡óÂæ¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¹½Â¤Ä´À°²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼º¶È¼Ô¤ÈÈóÀµµ¬¿¦¤¬À¸¤¸¤¿¡£Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¡¢Àµµ¬¿¦¤ÈÈóÀµµ¬¿¦¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·½êÆÀÊ¬ÇÛ¤¬°²½¤·¤¿¡£ºâÌ³·òÁ´À¤ò·Ç¤²¤¿¤¿¤áÅê»ñ¤Ï°à½Ì¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬ÃæÄ¹´üÀ®Ä¹Î¨¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¡££É£Í£Æ¤Ë¤è¤ë¹½Â¤²þ³×¤Ï·ë¶É¡Ö½ËÊ¡¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡þ´Ú¹ñ·ÐºÑÆó¶Ë²½¤ÎÅ¥¾Â¤Î»Ï¤Þ¤ê
²Ì´º¤Ê¹½Â¤Ä´À°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Æ°ÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ºÊ¬ÇÛ°²½¤È¡¢Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÆó¶Ë²½¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¹½Â¤²þ³×¤¬»Ô¾ìµ¬Î§¤È¹ñºÝµ¬ÈÏ¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·òÁ´À¤È¼ý±×À¤ò²áÅÙ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£É£Í£Æ¤Î¤»¤¤¤À¤±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡££É£Í£Æ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñ¤ÎÉÔÅÏ¤ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤è¤êº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÀ¯·ÐÌþÃå¤È²á¾êÂßÉÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òÌÀ³Î¤ËÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÊüÃÖ¤·¡¢´íµ¡¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ë´¶ÃÎ¤Ç¤¤º·ë¶É¹½Â¤²þ³×¤ÎÊý¸þ¤ò£É£Í£Æ¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤ËÇ¤¤»¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹½Â¤²þ³×¤ò¼«¤é¿ä¿Ê¤Ç¤¤º¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤¤¤¦ÇÈ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢²áÅÙ¤ÊÌ±´Ö¤È¹ñ¤ÎÉéºÄ¡¢»þ¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë³°¸ò¡¦ÄÌ¾¦´Ø·¸¡¢½êÆÀÊ¬ÇÛ°²½¤Ê¤É´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î´íµ¡¤ò¸Æ¤ÖÍ×°ø¤¬»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·½àÈ÷¤·¤¿¼Ô¤Ë¤Ï´íµ¡¤¬¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£²á¤®µî¤Ã¤¿ÄÌ²ß´íµ¡¤¬´Ú¹ñ¤ò¡Ö½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¼Ô¡×¤Ë¤¹¤ë·èÄêÅª¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
ËÑ¸µ´ä¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥©¥Ê¥à¡Ë¡¿¹°±×¡Ê¥Û¥ó¥¤¥¯¡ËÂç³ØÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¸µ´Ú¹ñ¶âÍ»³Ø²ñ²ñÄ¹