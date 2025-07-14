¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤¬¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤«¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»³²Ð»ö¡Ä±ì¤¬100km¹¤¬¤ê146¿Í²ø²æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç8Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤¤¿¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Î²Ð¤¬¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç»³¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢Ìó750ha¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1000¿ÍÄ¶¤Î¾ÃËÉÂâ¤È¥Ø¥ê¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤é146¿Í¤¬²ø²æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á25¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¥Ê¥Ð¥ë»³¤Ç¤Ï10Æü¡¢½¸Ãæ¹ë±«¤ÇÅÐ»³Æ»¤¬·ãÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Î±ê¤¬¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç»³¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë
»³È©¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î±ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é±ê¤¬Ç³¤¨À¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤â¸«¤¨¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¹Ù³°¤Ç¡¢8ÆüÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Î¸½¾ì¤À¡£
Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë146¿Í¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¸þ¤«¤¦¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¹õ¤¤±ì¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±¤Ï¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±¡§
²Ð¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é±ì¤È²Ð¤Ç²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÙ¤ÎÄí¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê±ê¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤À¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¹Ù³°¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤¤¿¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Î²Ð¤¬¡¢¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²Ð»ö¤òÂª¤¨¤¿±ÒÀ±²èÁü¤«¤é¤Ï¡¢±ì¤¬¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤«¤éÃÏÃæ³¤Êý¸þ¤Ë100km°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000¿Í°Ê¾å¤Î¾ÃËÉ»Î¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó750ha¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ÔÌ±¤ä¾ÃËÉ»Î¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ146¿Í¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á25¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿»³²Ð»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¶õ¹Á¤¬°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤¬¼«ÂðÂÔµ¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î
±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ»³¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î²¼»³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë
°ìÊý¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¥Ê¥Ð¥ë»³¡×¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë½¸Ãæ¹ë±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î±«¿å¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÅÐ»³¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÎ®¤ÎÃæ¡¢¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î²¼»³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×7·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë