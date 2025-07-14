¾åÈ¾´ü¤ÎÅÝ»º31·ï¡¦3´üÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¡¡²¼È¾´ü¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ±Æ¶Á¤«¡ÚÆÁÅç¡Û
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¸©Æâ´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï31·ï¤Ç¡¢3´üÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯ÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î¸©Æâ´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï31·ï¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ12·ïÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Áý²Ã¤Ï3´üÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï18²¯1400Ëü±ß¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê7²¯9700Ëü±ß¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ»º¤Î¸¶°ø¤ÏÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬26·ï¡¢·Ð±Ä·×²è¤Î¼ºÇÔ¤¬3·ï¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯ÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÂÎÎÏ¤ÎË³¤·¤¤Ãæ¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤Ï ÂÇ¤Ä¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£²¼È¾´ü¤ÏÊÑ²½¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤¬»ö¶È·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£