¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊÍÙ¤ê¾ìÊø¤ìÅ¾Íî¡ÄÃËÀ»àË´¡¡Ä¹ºê»Ô
13ÆüÌë¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤¬Êø¤ì¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹ºê»Ô°¦Åæ¤Î2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö³¬ÃÊ¤¬Êø¤ì¤ÆÃËÀ2¿Í¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬¤Î³°³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤¬ÊøÍî¤·¡¢40Âå¤È30Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬¤ª¤è¤½4¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½êÍ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»Ì±¤Ï¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¾ì¤¬Éå¿©¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£