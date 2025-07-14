¡Ú»²±¡Áª¡Û´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö¾õ¶·¡¡11¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨²áµîºÇÂ¿¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ë¡ã¿·³ã¡ä
7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö¾õ¶·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Á´ÂÎ¤Ç11¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÅêÉ¼Î¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Ï21Ëü934¿Í¤Ç¡¢Á°²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢5Ëü3000¿Í¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸¢¼ÔÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼Î¨¤Ï11.63¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÁ°²óÁª¤ÈÈæ¤Ù3.23¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡¢Áªµó´üÆü¤Î1½µ´ÖÁ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÅêÉ¼Î¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¿·³ã»ÔÅì¶è¤ÎÃæ´Ö¾õ¶·¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤ÈÈæ¤Ù5.22¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¡¢13.80¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£Áý²ÃÎ¨¤Ï°ÀÅç±ºÂ¼¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î¥¤¥ª¥ó¿·³ãÅìÅ¹¤Ç¤Ïº£²ó¡¢»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã´üÆüÁ°ÅêÉ¼Î¨¤¬¹â¤¤»ÔÄ®Â¼¡ä
½Ð±ÀºêÄ®¡¦¡¦¡¦16.68¥Ñー¥»¥ó¥È
»åµûÀî»Ô¡¦¡¦¡¦15.23¥Ñー¥»¥ó¥È
¾®ÀéÃ«»Ô¡¦¡¦¡¦14.72¥Ñー¥»¥ó¥È
°ÀÅç±ºÂ¼¡¦¡¦¡¦14.64¥Ñー¥»¥ó¥È
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¸©Æâ30»ÔÄ®Â¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ207¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ7·î19Æü¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ï7·î20Æü¤Ç¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£