¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤â¡ª ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß2¡×7·î17ÆüÈ¯Çä¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß2¡Û 7·î17Æü～ ½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó300±ß
¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß2
¡¡¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß2¡×¤ò7·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´¤ä¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó105mm¤Ç¡¢¡ÖBIG¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡×¤Î¤ßÌó133mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´¡×¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥Æ¥Ã¥É¥¬ー¥Ç¥ó¥¤ー¥ë¡×¡ÖBIG¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡×¤ÎÁ´4¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß2¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´ ¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´ ¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥Æ¥Ã¥É¥¬ー¥Ç¥ó¥¤ー¥ë BIG¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´ ¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¥Ë¥·¥¥¢¥Ê¥´
¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´
¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥Æ¥Ã¥É¥¬ー¥Ç¥ó¥¤ー¥ë
BIG¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´
(C)tarlin international.,co.ltd