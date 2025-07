【超合金 TIME TRAIN】 12月 一般店頭販売予定 価格:59,400円 ジャンル:完成品トイ サイズ:本体+台座全長 約560mm、本体全長 約480mm ※対象年齢15歳以上

HOBBY Watch公式チャンネルにて、BANDAI SPIRITSの完成品トイ「超合金 TIME TRAIN」の試作品動画を公開している。

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART 3」のクライマックスに登場した蒸気機関車型タイムマシン「TIME TRAIN(タイムトレイン)」を超合金シリーズで立体化。

動画では試作品を撮影し、「光る! 鳴る! 動く!」のギミックを紹介。LED発光やサウンド、各部の電動稼働を公開している。

また、「超合金 TIME TRAIN」の企画担当者インタビューも掲載しているので、こちらもぜひチェック。

【光る! 鳴る! 動く! 「超合金 TIME TRAIN」試作品を一足先にチェック!】

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※本動画は6月時点での「超合金 TIME TRAIN」最新試作を撮影しております。実際の製品とは異なる場合がございます。ご了承ください。