Í¼Êý¤Ë¤«¤±Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¡ÚÆÁÅç¡Û
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±«±À¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤äÄäÂÚ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÌÉô 40¥ß¥ê¡¢ÆîÉô 70¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î15Æü¤Î¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÌÉô 120¥ß¥ê¡¢ÆîÉô 200¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÆîÉô¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£