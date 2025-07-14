ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤¬½é¤Î¥á¥¤¥ó¿Ê¹Ô¡¡ÂÎ©²ÆÊÝ¥¢¥Ê¤¬³«É¼Â®Êó¡Øten.»²±¡Áª¥é¥¤¥Ö2025¡Ù¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ð±é¼Ô¡Û
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Øten.»²±¡Áª¥é¥¤¥Ö2025¡Ù¡Ê¸å7¡§58¡Á11¡§55¡Ë¤Ç¡¢ÁªµóÆÃÈÖ¤Î¥á¥¤¥ó¿Ê¹Ô¤ò½é¤á¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¡£³«É¼Â®Êó¤òÂÎ©²ÆÊÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁªµóÆÃÈÖ¤Ç³«É¼Â®Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÉÆþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¡ÉÂÎ©²ÆÊÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÈ¯¤Î¡ØzeroÁªµó2025¡Ù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ØÀ¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£Âçºå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÆüÍ¼Êý¤Î¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡¸å3¡§50¡Á¡Ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢²òÀâ°Ñ°÷¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æþ¼Ò10Ç¯ÌÜ¤Î¹õÌÚ¥¢¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁªµóÆÃÈÖ¤Î¥á¥¤¥ó¿Ê¹Ô¤Ï½é¤á¤Æ¡£³«É¼Â®Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤ÎÂÎ©¥¢¥Ê¡£¹â²¬Ã£Ç·ÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡¢²£¿Ü²ì¤æ¤¤Î²òÀâ°Ñ°÷¡¢¹â¶¶¹îºÈ²òÀâ¥Ç¥¹¥¯¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢¡Øten.¡Ù¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÀþ¡É¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¾¾°æ°ìÏº»á¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤ò·Þ¤¨¡¢Ç®¤¤µÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤ËÁ´¹ñ45¤ÎÁªµó¶è¤òÉ½¸½¤·¤¿µðÂçLED¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢´ØÀ¾¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿¡¢Áªµó¤Î¡ÈÀ¸¤Î¶õµ¤´¶¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³«É¼½ê¡¦Áªµó»öÌ³½ê¤«¤é¤Ïµ¼Ô¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£³ÆÅÞ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡ÈÁªµó·ë²Ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¡É¤ä¡È¥³¥á¹âÆ¡É¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê
¡Ö°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤¿Àè¤Ç¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯Ã´Åö¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼èºà¤â½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤Ë¥³¥áÉÔÂ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ÄÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿»²±¡Áª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¿²òÀâ°Ñ°÷¤äµ¼Ô¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³ÆÁªµó¶è¤Î³«É¼Â®Êó¡¢·ãÆ°¤ÎÀ¯¼£¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ten.ÆÈ¼«¤Î²òÀâ¤È¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÁªµóÊóÆ»¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ten.»²±¡Áª¥é¥¤¥Ö¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÂÎ©²ÆÊÝ¥¢¥Ê
ÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ÔÀ¤Âå¡£¤½¤ÎÀ¤Âå¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ô»ú¤ä·ë²Ì¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤òÁªµóÆÃÈÖ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ã¿Ê¹Ô¡ä¹õÌÚÀé¾½¡Êytv¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ã³«É¼Â®Êó¡äÂÎ©²ÆÊÝ¡Êytv¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ã¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡ä¹â²¬Ã£Ç·¡¢²£¿Ü²ì¤æ¤¤Î¡¢¹â¶¶¹îºÈ
¡ã¥²¥¹¥È¡ä¾¾°æ°ìÏº¡Ê¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¡¢°ËÆ£Áï»Ò
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁªµóÆÃÈÖ¤Ç³«É¼Â®Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÉÆþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¡ÉÂÎ©²ÆÊÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÈ¯¤Î¡ØzeroÁªµó2025¡Ù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ØÀ¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£Âçºå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÆüÍ¼Êý¤Î¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡¸å3¡§50¡Á¡Ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢²òÀâ°Ñ°÷¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤ËÁ´¹ñ45¤ÎÁªµó¶è¤òÉ½¸½¤·¤¿µðÂçLED¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢´ØÀ¾¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿¡¢Áªµó¤Î¡ÈÀ¸¤Î¶õµ¤´¶¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³«É¼½ê¡¦Áªµó»öÌ³½ê¤«¤é¤Ïµ¼Ô¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£³ÆÅÞ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡ÈÁªµó·ë²Ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¡É¤ä¡È¥³¥á¹âÆ¡É¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê
¡Ö°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤¿Àè¤Ç¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯Ã´Åö¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼èºà¤â½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤Ë¥³¥áÉÔÂ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ÄÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿»²±¡Áª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¿²òÀâ°Ñ°÷¤äµ¼Ô¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³ÆÁªµó¶è¤Î³«É¼Â®Êó¡¢·ãÆ°¤ÎÀ¯¼£¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ten.ÆÈ¼«¤Î²òÀâ¤È¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÁªµóÊóÆ»¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ten.»²±¡Áª¥é¥¤¥Ö¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÂÎ©²ÆÊÝ¥¢¥Ê
ÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ÔÀ¤Âå¡£¤½¤ÎÀ¤Âå¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ô»ú¤ä·ë²Ì¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤òÁªµóÆÃÈÖ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ã¿Ê¹Ô¡ä¹õÌÚÀé¾½¡Êytv¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ã³«É¼Â®Êó¡äÂÎ©²ÆÊÝ¡Êytv¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ã¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡ä¹â²¬Ã£Ç·¡¢²£¿Ü²ì¤æ¤¤Î¡¢¹â¶¶¹îºÈ
¡ã¥²¥¹¥È¡ä¾¾°æ°ìÏº¡Ê¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¡¢°ËÆ£Áï»Ò