¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿ûÌîÁÕ²»¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ËÅçÍªÅÍ¤È¤Ï¾®£¶¤ÇÁªÈ´¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È
¢¡Åì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¡¡¢¦Âè£²Àï¡¡ÆüËÜ£±¡½£±´Ú¹ñ¡Ê£±£³Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦²Ú¾ë¡Ë
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£·°Ì¤Î¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢Æ±£²£±°Ì¤Î´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡½£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½é½Ð¾ì½éÀèÈ¯¤·¤¿£Í£Æ¿ûÌîÁÕ²»¡Ê¤«¤ó¤Î¡¦¤ª¤È¡Ë¡áÆü¥Æ¥ìÅìµþ£Ö¡á¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¡Ö¡Ê»î¹çÁ°¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ï½ê¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡££Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ñ¥¹¤òÇÛµå¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ä¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢µåºÝ·ã¤·¤¤¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£¼éÈ÷¤Ï¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æºò¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢£±£²Æü¤ÎÃæ¹ñÀï¤ÇÅìµþ£Ö½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Æ£×Âç¹õ¾»Ö¡Ê¸½Àîºê¥³¡¼¥Á¡Ë°ÊÍè¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Ä£Æ¹ËÅçÍªÅÍ¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¡£¿ûÌî¤ÏÅìµþ£Ö¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Ê¤É¤Ç¸½ºß¤ÎÅìµþ£Ö¼ç¾£Í£Æ¿¹ÅÄ¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÃÎ¤ëÃç¤Ç¡¢Åìµþ£Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¹ËÅç¤È¤â¾®³Ø£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¥»¥ó¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼êÆ±»Î¤¬¡¢Æ±»þ´ü¤ËÃË½÷ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¼«Ê¬¤â¥á¥Ë¡¼¥Ê¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é¤â¡¢¥Ù¥ì¡¼¥¶¤«¤é¤â¡¢º£²ó£Å¡½£±¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤â¥Ù¥ì¡¼¥¶¤âÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¥¯¥é¥Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢¥Ù¥ì¡¼¥¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£