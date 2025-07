メズム東京、オートグラフ コレクションが、夏限定のワークショップ「アートするパフェスイーツ」を開催。

レイヤード・パフェのデザインを一流クリエイティブディレクターから学び、感性が研ぎ澄まされる2時間の体験ができます!

メズム東京、オートグラフ コレクション 「アートするパフェスイーツ」

開催日:2025年8月22日(金)・23日(土)

時間:14:00−16:00

予約締切:2025年8月15日(金)

参加費:10,000円(税・サ込)※スパークリングワインなどのアルコールを含むフリーフロー付き

定員:各回20名(事前予約制)

会場:メズム東京 16階「ザ・バンケット」

講師:メズム東京 クリエイティブディレクター 小泉堅太郎、マスターキュリナリーアーティスト 養父直人

対象:フードデザインや食材の色彩に関心のある方なら、どなたでも参加可能

※お子さまの参加も可能ですが、内容理解の点から概ね10歳以上でアートやデザインに興味をお持ちのお子さまの参加を願いします

キャンセルポリシー:開催3日前以降のキャンセルは参加費の50%、当日キャンセルは100%のキャンセル料が発生します

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

夏の特別企画として、五感で楽しむ体験型ワークショップ「アートするパフェスイーツ」が開催されます。

「アートするパフェスイーツ」は、メズム東京の人気スイーツ「レイヤード・パフェ」を題材にしたワークショップ。

色彩の調和や構成の美しさを学びながら、自分の感性を活かした、唯一無二のパフェが創作できます!

フードデザインや食材の色彩に関心のある方なら誰でも参加でき、「メズム東京」だからこそ叶う、アートとスイーツが融合する特別な体験です。

講師を務めるのは、メズム東京のクリエイティブディレクター 小泉堅太郎さん。

食材の色合いや質感に宿るインスピレーションを手がかりに、“食べるアート”の世界へと、丁寧に案内してくれます☆

アトリエで作品を描くように、静かに、自由に自分と向き合う“夏の大人時間”です。

パフェ作りのあとは、ドリンクとともに実食。

キリリと冷えたスパークリングワインなどを片手に、自分で仕上げたパフェを味わいながら、心満たされる優雅な午後のひとときを過ごせます!

人気スイーツ「レイヤード・パフェ」を学び、自分だけの一品を創作する2時間のワークショップ。

メズム東京、オートグラフ コレクションの 「アートするパフェスイーツ」は、2025年8月22日・23日に開催です☆

