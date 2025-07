ハセガワモビリティは、2025年7月16日(水)〜18日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて行われる「第四回Take-out & DeliveryShow」に出展します。

ハセガワモビリティ「YADEA」

◆出展詳細

Take-out & DeliveryShowとは、テイクアウトサービス、デリバリーサービス、宅配メニュー作成に必要な資材・サービスが一堂に集まる専門展です。

ホームパーティや共働きの増加、テレワーク、企業の福利厚生の充実などライフスタイルの変化に伴い、外食産業のサービスではテイクアウトやデリバリーなどの需要が高まり市場の拡大が期待されています。

同社は、電動二輪モビリティ世界一のYADEAの機体を活用し、電動アシスト自転車と特定小型の電動サイクルを活用した新たな提案をします。

電動アシスト自転車では、業界トップクラスのパワフルさを兼ね備えた「TRP-01」や、アタッチメントに優れサドル・ハンドル高さ調整が簡単に行える「HNT-01」など、配達員を選ばずに利用できるモビリティを展示します。

両車両は、ファットバイクの極太タイヤなので安定した走行とサスペンションとパワフルモーターで長距離走行される方への負担を軽減します。

また、2023年に法改正された特定小型のモビリティも用意し、これからますます成長が期待される市場に対し新たな提案の場となります。

◆YADEAとは

電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。

電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売。

7年連続(2017年〜2023年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。

累計販売台数は、1億台を突破(2024年時点)。

