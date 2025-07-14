JRÀ¾ÆüËÜ¡ÖWESTER¡×¤ÇÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¤«¤éÀè¤Î°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡ª»³¸ý»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³ ´Ñ¸÷µÒ¤âÃÏ¸µ¤Î¿Í¤âÊØÍø¤Ë
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢»³¸ý»Ô¡¢AIÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëREA¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆÃµÞÎó¼ÖÄä¼Ö±Ø¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÆó¼¡¸òÄÌ°ÆÆâ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢MaaS¥¢¥×¥ê¤Î·ÐÏ©¸¡º÷¤«¤éÆó¼¡¸òÄÌ¤Î°ÆÆâ¡¢Í½Ìó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¡Á12·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÆüËÜÈÇMaaS¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤äÃÏ¸µ½»Ì±¤Î°ÜÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¡©
Á´¹ñÅª¤Ë¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¡ÖÃÏ°è¤ÎÂç»ö¤ÊÂ¡×¤ä¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµÞÎó¼ÖÄä¼Ö±Ø¤Ê¤É¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ÎÆó¼¡¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¡Ö°ìÄêÄøÅÙÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í¸ú³èÍÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¤ÈÆó¼¡¸òÄÌ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÅª±Ø¤«¤é¤Î¡¢TAXI¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ°ÆÆâ¤òÉ½¼¨
¤³¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°ÜÆ°À¸³è¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÖWESTER¡×¤ò³èÍÑ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»³¸ý»ÔÆâ¤ÎÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¢¤ë¿·»³¸ý±Ø¡¦ÅòÅÄ²¹Àô±Ø¡¦»³¸ý±Ø¤òÌÜÅªÃÏ¤È¤¹¤ë·ÐÏ©¸¡º÷²èÌÌ¡¢¿·´´Àþ¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¤ÎÍ½Ìó³ÎÇ§²èÌÌ¤Ë¡Ö¤ä¤Þ¤°¤ÁTAXI¥¢¥×¥ê¡×¤äÃåÃÏ¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¤Ê¤É¤Î°ÆÆâ¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¤ä¤Þ¤°¤ÁTAXI¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ½Ìó¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó¼¡¸òÄÌ¤ÎÇ§ÃÎ¤ÈÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö»³¸ý¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¸þ¤±¤¿´Ñ¸÷Í¶µÒ¡¢Å´Æ»¤ÈÆó¼¡¸òÄÌ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÎáÏÂ9Ç¯ÅÙ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»³¸ý»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¡×ºöÄê¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
»³¸ý»Ô¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ÖWESTER¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê²èÁü¡§PhotoAC¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë