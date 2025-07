¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥¢¥È¥ì±ºÏÂ¡ØSummer Food Carnival¡Ù

アトレ浦和は、2025年7月18日(金)〜8月17日(日)の期間中、『Summer Food Carnival』を開催します。

アトレ浦和『Summer Food Carnival』

■「アトレ浦和店」施設概要

施設名 :アトレ浦和

所在地 :埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12

営業時間:ショッピング 10:00〜21:00

レストラン 11:00〜22:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

アトレ浦和は、2025年7月18日(金)〜8月17日(日)の期間中、『Summer Food Carnival』を開催!

生鮮食品のお得なイベントや、暑い夜を乗り越えるお得な夏バルメニュー展開、大切な方へ贈る夏ギフト特集、クーポンがもらえるスタンプラリーキャンペーンなど、浦和の街のお客様に食の楽しさをお届けするイベントが盛りだくさん。

アトレ浦和が誇るグルメ・雑貨ショップがこの夏を盛り上げます。

【イベント(1) うなぎで元気をチャージ!】

『魚力』土用の丑の日特別販売&うなぎ販売ショップ特集

アトレ浦和『土用の丑の日』

●『魚力』うなぎ特別販売

鮮魚専門店・魚力によるこだわりのうなぎをアトレ浦和正面口にて期間限定で特別販売します。

開催期間:7月18日(金)・7月19日(土)10:00〜21:00

開催場所:アトレ浦和 South Area 神戸屋キッチン前 催事スペース

●館内うなぎ販売マップ

館内のうなぎ販売ショップ情報をマップで紹介します。

マップ掲示期間:7月18日(金)・7月19日(土)

【イベント(2) 夏の食卓を応援!】

『肉・野菜・魚をお得にGET!生鮮つめつめ祭り♪』

アトレ浦和『生鮮つめつめ祭り』

夏の食卓を彩る下記ショップで、500円ワンコインでお得な詰め放題イベントを開催します。

開催期間 :8月1日(金)・8月2日(土)

開催ショップ・時間:アトレ浦和 South Area 1Fショップ区画内

(1)11:00〜魚力「国産しじみ」カップに盛り放題!

(2)13:00〜京都八百一「ピーマン(茨城県産他)」詰め放題!

(3)14:00〜肉処たかぎ

「国産若鶏手羽元」「国産ポークウィンナー」詰め放題!

※商品の入荷状況により予告なく変更になる場合があります。

【イベント(3) 夏にぴったりのお得なサマーメニューで暑い夜のリフレッシュ♪】

『夏バル 2025 SUMMER』

アトレ浦和『夏バル』

下記期間中、アトレ浦和レストランショップでお得にちょい飲みセットを楽しむことができる「夏バル」を展開します。

おひとりでもグループでも気軽に楽しめる限定メニューとなっています。

開催期間 :7月25日(金)〜8月17日(日)

開催ショップ:おぼんdeごはん(South Area 1F)

ブーランジェリー ブルディガラ(West Area 2F)

ベーカリーレストランサンマルク(West Area 3F)

築地魚力(West Area 3F)

とんかつ新宿さぼてん(West Area 3F)

京鼎樓(West Area 3F)

【イベント(4) プチギフトからお中元まで、大切な方へ夏のご挨拶♪】

『アトレ浦和 SUMMER GIFT』

アトレ浦和『SUMMER GIFT』

帰省のお土産や、夏休みのパーティシーズン、お中元まで、アトレ浦和では多彩なギフト商品を取り揃えています。

開催期間 :7月25日(金)〜8月17日(日)

展開ショップ:フード、スイーツ、雑貨各ショップ

【イベント(5) お買物・お食事を楽しみながら、スタンプラリーでクーポンGET★】

アトレ浦和『デジタルスタンプラリー』

1日で1会計1,000円(税込)以上×3ショップ買い回りで9月から使える500円クーポンがプレゼントされます。

店頭のPOPからLINEスタンプカードを取得し、お会計時に二次元コードを読み込んでスタンプを集めてください。

スタンプが3つ貯まるとデジタルクーポンがもらえます。

■対象ショップ:アトレ浦和全ショップ

※下記ショップは対象外となります

浦和観光案内所、J:COM Saitama Studio、

Gakkenほいくえん 浦和、つけ麺専門店 三田製麺所、

ニューデイズ浦和西口、宝くじ、浦和駅前すずき皮膚科、

あけぼの薬局、あおき内科・さいたま糖尿病クリニック、

浦和駅ユーカリ耳鼻咽喉科

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食の楽しさをお届け!アトレ浦和『Summer Food Carnival』 appeared first on Dtimes.