ÎäÅà¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç ¿©»ö¤ÎÌÌ¤«¤é·ÑÂ³Åª¥µ¥Ý¡¼¥È¡ªÍ¥¿©¡ÖÆî³ëSC WINGS¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó

優食は、2025年シーズンより日本女子サッカーリーグ(なでしこリーグ)2部へ正式参入した「南葛SC WINGS」(以下 WINGS)とのパートナー契約を本年も更新しました。

優食では2024年より新たに展開している冷凍レンジアップ商品『豆腐干食堂』シリーズを通じて、選手のコンディショニングをサポートしてきましたが、本年も引き続き、日々トレーニングに励むWINGSの選手を、食事の面から力強く支えていきます。

また、シリーズ第二弾となる「揚げ茄子ごろごろ 本格四川麻婆麺」が今夏発売予定であり、こちらもWINGSの選手にいち早く提供し、美味しく栄養バランスの取れた食事を通じて、より良いコンディションづくりとパフォーマンス発揮を後押しします。

■南葛SC WINGSについて

2014年3月、葛飾からJリーグ入りを目指す南葛SCの女子チームとして設立。

東東京でサッカーを続けたい女子選手のための環境をサポートしながら活動しています。

2024年からは、風間八宏氏を男子トップ監督兼テクニカルダイレクターとして迎え、クラブ全体で『キャプテン翼』の代名詞「ボールはともだち」を合言葉にボールをつなぐ南葛サッカーを表現していきます。

2025年は「なでしこリーグ2部」に昇格して初めてのシーズンを戦っています。

■提供商品『豆腐干食堂』シリーズについて

優食初の加工済み冷凍食品『豆腐干食堂』シリーズ。

第一弾「エビとアサリのトマトソース仕立て」に加え、第二弾「揚げ茄子ごろごろ 本格四川麻婆麺」もラインアップ。

スパイス香る本格中華の味わいを豆腐干でヘルシーにアレンジした本メニューは、レンジで簡単に調理でき、栄養と美味しさの両立を実現しています。

<特徴>※以下は第一弾「エビとアサリのトマトソース仕立て」の内容です。

・その1 お手軽さ

レンジアップ約5分ですぐに食卓へ。

トレーのまますぐにお召し上がり可能です。

・その2 ヘルシーさ

一食あたりの糖質は17.5g、たんぱく質は34.6g。

小麦のパスタで作った場合と比べ、糖質は約65%オフ、たんぱく質は約109%アップに。

一食270gと食べ応え抜群。

・その3 本格的な美味しさ

ハーブとスパイス、そして魚介の風味豊かなこだわりの本格トマトソースは「豆腐干」と相性抜群。

エビとアサリの具材感にもこだわっています。

「エビとアサリのトマトソース仕立て」パッケージ(スリーブ)

「エビとアサリのトマトソース仕立て」商品/トレー(内容)

