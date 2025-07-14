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[2504.18412] Expressing stigma and inappropriate responses prevents LLMs from safely replacing mental health providers
Study warns of ¡Æsignificant risks¡Ç in using AI therapy chatbots | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/07/13/study-warns-of-significant-risks-in-using-ai-therapy-chatbots/
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