¤³¤ì¤Ã¤Æ°ãÈ¿¡© ¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤Î¹ç¿Þ¡¡¼Ö¤ÏÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© ·Ù»¡¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥±ー¥¹¡×¤¬È½ÌÀ
Êâ¹Ô¼Ô¤¬¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ò»È¤¤Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾ù¤é¤Ê¤¤¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¦¡¦¡¦ºÇ¶á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤³¤Î¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤Ã¤Æ°ãÈ¿¡© ¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤Î¹ç¿Þ¡¡¼Ö¤ÏÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© ·Ù»¡¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥±ー¥¹¡×¤¬È½ÌÀ
°ãÈ¿¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¡×¤È¸À¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¤Ê¤é¤ÐÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢Àè¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·Ù»¡¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¡Î§¾å¤Î´ðËÜ¤Ï¡û¡û¡ûÍ¥Àè¡ª
Æ»Ï©¸òÄÌË¡£³£¸¾ò¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÖÎ¾¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²£ÃÇÊâÆ»Åù¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤ËÅö³º²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¿ÊÏ©¤ÎÁ°Êý¤ò²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Åö³º²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÄ¾Á°¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¿ÊÏ©¤ÎÁ°Êý¤ò²£ÃÇ¤·¡¢Ëô¤Ï²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Åö³º²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÄ¾Á°¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
Æñ¤·¤¤¡ªÍ×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²£ÃÇÊâÆ»¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¦¡¦¡¦¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¶á¤Å¤¯»þ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÄ¾Á°¤Ç»ß¤Þ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê¹Ô¡×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤¿¾å¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
£³¤«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï£µËü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡ÊÈ¿Â§¶â ÉáÄÌ¼Ö£¹£°£°£°±ß¡¢Âç·¿¼Ö£±£²£°£°£°±ß¡¢ÆóÎØ¼Ö£·£°£°£°±ß¡¢¸¶ÉÕ£¶£°£°£°±ß¡Ë¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ç¤ÏËÜÂê¤Ç¤¹¡£¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È¹ç¿Þ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Àè¤Ë¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤é°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³·Á¸©·Ù»¡ËÜÉô¸òÄÌ´ë²è²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¦¡¦¡¦¡Ö°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ÌÜ¤Ã¤Æ¤É¤³¡©
¢£°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê»þ¡ª
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê»þ¡ª
¡Ö¼ÖÎ¾¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÄ¾Á°¤Ç°ì»þÄä»ß¤»¤º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤òÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤¬¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¡¦¡¦¡¦
¤Ç¤Ï¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¡©
·Ù»¡¤Ï¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤Ï°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤½¤Ð¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¡Ø·«¤êÊÖ¤·Àè¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¤è¤¦¾ù¤é¤ì¤¿¡Ù¾ì¹ç¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤Ð¡¦¡¦¡¦¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¡ª
°Õ»×¤Ï¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖË¡Î§¤ÇÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ø²£ÃÇÊâÆ»Ä¾Á°¤Ç¼ÖÎ¾¤¬°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¼ê¿¶¤ê¤Ê¤É¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊâ¹Ô¼Ô¤¬²£ÃÇ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁêÅö¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²è¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌÀ³Î¤Ë°Õ»×¤Î³ÎÇ§¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¦¡¦¡¦¡£
¢£¡Ö¸ÄÊÌ¤ËÈ½ÃÇ¡×¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤â
¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤ÇÄä»ß¤¹¤ëºÝ¡¢µÞ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬¶Ã¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Ö¤Ë¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼Ö¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤è¤êÀè¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
¤Ç¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¦¡¦¡¦±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
·Ù»¡¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾¤ÎÁ°¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤«¤éÆ»¤ò¾ù¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÄ¾Á°¤Ç°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ê¿¶¤ê¤Ê¤É¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÀè¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤À¤È³Î¼Â¤Ë°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢±¿Å¾¼ê¤ÏÉ¬¤ºÀè¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÊâ¹Ô¼Ô¤òÀè¤Ë¡ª
¤Þ¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÊâ¹Ô¼Ô¤òÀè¤Ë²£ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¬Àè¤ËÄÌ²á¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤¬Æ»¤òÅÏ¤ê»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤Ï¼Ö¤Î±¢¤Ë¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤»ö¸Î¤Ë...¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡ª¡©
£²£°£²£´Ç¯¤Ë£Ê£Á£Æ¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¹Ô¼Ô¤¬ÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç£µ£³.£°%¡£
¤ª¤è¤½È¾¿ô¤Î¿Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼Ö¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤ò²£ÃÇ¤µ¤»¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£