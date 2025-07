±óµ÷Î¥¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤ë¡ªSmart Selling ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ØAPL 20-60X¡Ù

Smart Sellingは、海外クラウドファンディングで高い評価を獲得したスマートフォン用超望遠レンズ『APL 20-60X』をMakuakeで2025年7月30日(水)まで先行販売をしています。

Smart Selling スマートフォン用超望遠レンズ『APL 20-60X』

種類 :型番[APL 20-60X]

内容 :20-60倍望遠レンズ、ボールヘッド三脚、37mmスマホマウント、

レンズキャップ、リアキャップ、アイキャップ、EVAスペーサー、

専用クロス、説明書

カラー :黒

<20-60倍望遠レンズ>

サイズ:直径2.4×228.6mm

重量 :740g

材質 :アルミニウム合金

<37mmスマホマウント>

サイズ:87mm×79mm×30mm

重量 :32.7g

材質 :ABS+スチール+シリコン

<ボールヘッド三脚>

サイズ:

重量 :527g

材質 :アルミニウム合金

Smart Sellingは、海外クラウドファンディングで高い評価を獲得したスマートフォン用超望遠レンズ『APL 20-60X』をMakuakeで2025年7月30日(水)まで先行販売。

この製品は、従来のスマートフォンカメラでは不可能だった本格的な望遠撮影を、わずか741gの軽量設計で実現する画期的な望遠レンズです。

■製品の革新性

<「諦めていた感動の瞬間」を手の届く場所に>

『APL 20-60X』は、運動会で全力疾走する子どもの表情、ステージ上で輝く家族の姿、遠くの野鳥の美しい羽根など、これまでスマートフォンのズーム機能では限界があった撮影シーンを劇的に変革します。

20倍から60倍までの可変ズーム機能により、遠距離の被写体を驚くほど鮮明に捉えることができます。

製品の革新性

■豊富な撮影シーン

○家族の特別な瞬間を逃さない

・運動会や発表会での子どもの表情

・遠い席からのコンサート・ライブ撮影

・野生動物や野鳥の自然な姿

○趣味や観光での新発見

・満月のクレーターまで鮮明な天体撮影

・花火大会の迫力ある撮影

・旅行先での建造物の細部まで

〇プロ並みの記録撮影

・スポーツ観戦での臨場感ある撮影

・展示会や講演会での記録

・風景写真の新たな視点

・幅広い互換性

■多機能性を追求した設計

<2つの使い方で楽しみ方が倍増>

『APL 20-60X』は撮影用ズームレンズとしてだけでなく、付属のアイキャップを装着すれば本格的な単眼鏡としても使用可能です。

野鳥観察、登山中の景色確認、野外フェスティバルや花火大会など、「観る」専用としても活躍し、1つで2役の価値を提供します。

■プロ仕様の付属品で完璧なセットアップ

・ボールヘッド付き三脚:手ブレを防ぐコンパクト収納可能な三脚

・UVフィルター :太陽光から目を保護する特別付属品(本プロジェクト特別バージョン)

・専用収納ポーチ :いつでもどこでも持ち運び可能

・クリーニングクロス :レンズメンテナンス用

製品の機能性

■幅広い互換性

iPhoneやAndroidなど、幅広いスマートフォンに対応。

本体幅7cm〜10cm、メインレンズ中心位置が端から1.2cm〜5.2cmの範囲内であれば装着可能です。

ほとんどのスマートフォンケースを装着したままでも使用できる設計となっています。

■代表社員 田口 秀一のメッセージ

今回紹介する【スマホ用20-60倍望遠レンズ】は、「スマホでは撮れなかった一瞬を、誰でも簡単に残せる」ことに心を打たれ、この製品を日本でも多くの方に使っていただきたいと感じました。

■リターンについて

超早割:22,946円、23%オフ、限定297個

早割 :24,436円、18%オフ、限定99個

■プロジェクト概要

プロジェクト名: プロ級ズームをあなたのスマホで!

遠くの笑顔を逃さず撮影20-60倍可変望遠レンズ

期間 : 2025/06/20 10:00 - 2025/07/30 22:00

販売場所 : Makuake

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 遠距離の被写体を驚くほど鮮明に捉える!Smart Selling スマートフォン用超望遠レンズ『APL 20-60X』 appeared first on Dtimes.