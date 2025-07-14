±óµ÷Î¥¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤ë¡ªSmart Selling ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ØAPL 20-60X¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Smart Selling¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ØAPL 20-60X¡Ù¤òMakuake¤Ç2025Ç¯7·î30Æü(¿å)¤Þ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

Smart Selling ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ØAPL 20-60X¡Ù

 

 

¼ïÎà¡¡¡¡¡§·¿ÈÖ[APL 20-60X]

ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§20-60ÇÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥É»°µÓ¡¢37mm¥¹¥Þ¥Û¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢

¥ì¥ó¥º¥­¥ã¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¥­¥ã¥Ã¥×¡¢¥¢¥¤¥­¥ã¥Ã¥×¡¢EVA¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¡¢

ÀìÍÑ¥¯¥í¥¹¡¢ÀâÌÀ½ñ

¥«¥é¡¼¡¡¡§¹õ

¡ã20-60ÇÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡ä

¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â2.4¡ß228.6mm

½ÅÎÌ¡¡¡§740g

ºà¼Á¡¡¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â

¡ã37mm¥¹¥Þ¥Û¥Þ¥¦¥ó¥È¡ä

¥µ¥¤¥º¡§87mm¡ß79mm¡ß30mm

½ÅÎÌ¡¡¡§32.7g

ºà¼Á¡¡¡§ABS¡Ü¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ü¥·¥ê¥³¥ó

¡ã¥Ü¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥É»°µÓ¡ä

¥µ¥¤¥º¡§

½ÅÎÌ¡¡¡§527g

ºà¼Á¡¡¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â

 

Smart Selling¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ØAPL 20-60X¡Ù¤òMakuake¤Ç2025Ç¯7·î30Æü(¿å)¤Þ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡£

¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊË¾±ó»£±Æ¤ò¡¢¤ï¤º¤«741g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£

¢£À½ÉÊ¤Î³×¿·À­

¡ã¡ÖÄü¤á¤Æ¤¤¤¿´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¡ä

¡ØAPL 20-60X¡Ù¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÉ½¾ð¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çµ±¤¯²ÈÂ²¤Î»Ñ¡¢±ó¤¯¤ÎÌîÄ»¤ÎÈþ¤·¤¤±©º¬¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥º¡¼¥àµ¡Ç½¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿»£±Æ¥·¡¼¥ó¤ò·àÅª¤ËÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£

20ÇÜ¤«¤é60ÇÜ¤Þ¤Ç¤Î²ÄÊÑ¥º¡¼¥àµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢±óµ÷Î¥¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

À½ÉÊ¤Î³×¿·À­

¢£Ë­ÉÙ¤Ê»£±Æ¥·¡¼¥ó

¡û²ÈÂ²¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤

¡¦±¿Æ°²ñ¤äÈ¯É½²ñ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉ½¾ð

¡¦±ó¤¤ÀÊ¤«¤é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Ö»£±Æ

¡¦ÌîÀ¸Æ°Êª¤äÌîÄ»¤Î¼«Á³¤Ê»Ñ

¡û¼ñÌ£¤ä´Ñ¸÷¤Ç¤Î¿·È¯¸«

¡¦Ëþ·î¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ÊÅ·ÂÎ»£±Æ

¡¦²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»£±Æ

¡¦Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Î·úÂ¤Êª¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç

¡»¥×¥íÊÂ¤ß¤Îµ­Ï¿»£±Æ

¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤ë»£±Æ

¡¦Å¸¼¨²ñ¤ä¹Ö±é²ñ¤Ç¤Îµ­Ï¿

¡¦É÷·Ê¼Ì¿¿¤Î¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ

¡¦Éý¹­¤¤¸ß´¹À­

¢£Â¿µ¡Ç½À­¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×

¡ã2¤Ä¤Î»È¤¤Êý¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÇÜÁý¡ä

¡ØAPL 20-60X¡Ù¤Ï»£±ÆÍÑ¥º¡¼¥à¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¢¥¤¥­¥ã¥Ã¥×¤òÁõÃå¤¹¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤ÊÃ±´ã¶À¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

ÌîÄ»´Ñ»¡¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î·Ê¿§³ÎÇ§¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤É¡¢¡Ö´Ñ¤ë¡×ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢1¤Ä¤Ç2Ìò¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤Ç´°àú¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×

¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥ÉÉÕ¤­»°µÓ¡§¼ê¥Ö¥ì¤òËÉ¤°¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê»°µÓ

¡¦UV¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂÀÍÛ¸÷¤«¤éÌÜ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÆÃÊÌÉÕÂ°ÉÊ(ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)

¡¦ÀìÍÑ¼ýÇ¼¥Ý¡¼¥Á¡¡¡¡¡¡¡§¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½

¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡¡¡§¥ì¥ó¥º¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ

À½ÉÊ¤Îµ¡Ç½À­

¢£Éý¹­¤¤¸ß´¹À­

iPhone¤äAndroid¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂÐ±þ¡£

ËÜÂÎÉý7cm¡Á10cm¡¢¥á¥¤¥ó¥ì¥ó¥ºÃæ¿´°ÌÃÖ¤¬Ã¼¤«¤é1.2cm¡Á5.2cm¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡ÅÄ¸ý ½¨°ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸

º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ú¥¹¥Þ¥ÛÍÑ20-60ÇÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡Û¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì½Ö¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»Ä¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Ä¶Áá³ä¡§22,946±ß¡¢23¡ó¥ª¥Õ¡¢¸ÂÄê297¸Ä

Áá³ä¡¡¡§24,436±ß¡¢18¡ó¥ª¥Õ¡¢¸ÂÄê99¸Ä

¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×

¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ ¥×¥íµé¥º¡¼¥à¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ª

±ó¤¯¤Î¾Ð´é¤òÆ¨¤µ¤º»£±Æ20-60ÇÜ²ÄÊÑË¾±ó¥ì¥ó¥º

´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025/06/20 10:00 - 2025/07/30 22:00

ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§ Makuake

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ±óµ÷Î¥¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤ë¡ªSmart Selling ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ØAPL 20-60X¡Ù appeared first on Dtimes.