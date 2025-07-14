¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤È¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤ÎÁª¼ê¤È¥µ¥Ýー¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡ÈËÜµ¤¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ìー
¡¡6·î29Æü¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬ÂçÆ±À¸Ì¿ Presents MINI VOLLEYBALL DAY 2025¤ò³«ºÅ¡£Æ»ËÌ¥¢ー¥¯¥¹ÂçÀã¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÌó120Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬½é¤á¤Æ¥Áー¥à¤òÁÈ¤à·Á¼°¤òºÎÍÑ¡£¥Ð¥ìー½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¥³ー¥È¤Ë¤Ï°ìÂÎ´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç³Æ¥Áー¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¥×¥ìー¤¹¤ë¡ÈÁª¼êÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Ð¥ìー¡É¡£Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Üー¥ë¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿°æ¾å¿Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¤¡ª¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¶Ã¤¡£ÃÏ¸µ¤Î°°Àî»Ô½Ð¿È¤Î³°ºê¹ÒÊ¿¤â¡Ö»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥Üー¥ë¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë´î¤ó¤À¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶á¤¯¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤âÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¼ÂÎÏ¤äÇ®°Õ¤¬ËÜµ¤¾¡Éé¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£