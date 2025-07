韓国の男性グループSS501のメンバー、キム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン、キム・キュジョンによるユニットFIVE O ONE(ファイブオーワン)が7月12日と13日、韓国・ソウルオリンピック公園オリンピックホールにてデビュー20周年記念公演「2025 FIVE O ONE : 20th Anniversary World Tour In Seoul」を開催し、ワールドツアーをスタートさせた。

2005年にSS501でデビュー、今年6月にデビュー20周年を記念して結成したユニット。グループカラーであるパールライトグリーンに染まった会場に登場した3人は、のっけからエンジン全開。ファンの大歓声を浴びながら、『Love Like This』をはじめとするSS501の活動を彩ったヒット曲はもちろん、ユニットでの新曲やソロパフォーマンスなども披露した。ダンサーを従え大人の色香を放つダンスで魅せたかと思えば、極上のハーモニーを奏でて涙を誘う。これまでを振り返るだけでなく、再び歩みを進め未来を感じさせる多彩かつ成熟したステージで観客の心を揺さぶった。

ファンからのサプライズと大合唱に、感極まり涙をにじませ、愛おしそうに目を細め会場を見つめていたメンバーたち。ファンとアーティスト、お互いへの限りない感謝と愛情を感じる温かな公演となった。

13日の公演終了後には、同ツアーの日本公演が発表された。日本公演は、26年春に創刊20周年を迎える雑誌『韓流ぴあ』主催で「2025 FIVE O ONE:20th Anniversary World Tour in JAPAN presented by 韓流ぴあ20周年」として9月5日(金)・6日(土)に東京・NHKホールにて開催。チケットは一般発売に先駆け、7月14日(月)18:00からキム・ヒョンジュンFC「HENECIA JAPAN先行」及び「韓流ぴあ先行」予約を受け付ける。なお、両日公演を観覧すると、アーティスト参加の「お見送り会」に参加が可能だ。

公演概要及びチケット情報は以下。

【公演概要】

2025 FIVE O ONE:20th Anniversary World Tour in JAPAN presented by 韓流ぴあ20周年

9月5日(金)開場17:00/開演 18:00

9月6日(土)開場15:00/開演 16:00

東京・NHKホール

チケット全指定席 18,500円(税込)

※お一人様1公演4枚まで

※2日間公演観覧方のみお見送り会参加可

主催:ぴあ株式会社

制作・運営:ぴあ株式会社

協力:株式会社HENECIA

公演に関するお問い合わせ:ライブインフォメーション 0570-017-230(平日12:00〜15:00)

【チケット情報】

●HENECIA JAPAN先行(キム・ヒョンジュンFC)

●韓流ぴあ先行

7月14日(月)18:00〜7月21日(月)23:59

●韓流ぴあ9月号特別先行

7月22日(火)18:00〜7月27日(日)23:59

※受け付けは7月22日(火)発売本誌まで

●一般発売

8月30日(土)昼12:00〜