ÌÀÆü15Æü¤Ë¤«¤±¶áµ¦¤Ç¤Ï·ÙÊóµéÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É½½Ê¬Ãí°Õ
º£Æü14Æü¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ê¤ÉÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¾¤ÎÊý¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÆüÃë°Ê¹ß¤Ï¶áµ¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀÆü15Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤ò¡£
º£Æü14Æü¤Î¸á¸å¡¡¶áµ¦¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¤È¤³¤í¤â
º£Æü14Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£Ãë°Ê¹ß¤ÏÁ´ÈÌ¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¹¤¯±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤ÏÍë¤òÈ¼¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÆî¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¶áµ¦ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÆÃ¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü15Æü¡¡¼¡Âè¤ËÅ·µ¤»ý¤ÁÄ¾¤¹¤â¡¢µÞ¤ÊÍë±«¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü15Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åÅ·µ¤¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢À²¤ì´Ö¤Î¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡£ÌÀÆü¸á¸å¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬Ê¨¤Î©¤Á¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£º£Æü14Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂçºå¤Ç35ÅÙÍ½ÁÛ¡£ÌÀÆü15Æü¤ÏµþÅÔ¤ÈÆàÎÉ¤Ç36ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤ò¡£
ÌÀÆü15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤É¼þ°Ï¤è¤êÄã¤¤¾ì½ê¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£