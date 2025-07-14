¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¡Û¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð3Æ¬Ï¢Â³¤Ç²¯Ä¶¤¨¡¡Íî»¥¤·¤¿¸¤ÄÍ»á¡ÖÇã¤¨¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤·¡¢½éÆü¤Ï1ºÐÉôÌç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾ìÈÖ¹æ31ÈÖ¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ç¥¤¥ë¤Î2024¡×¡Ê²´¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ï1²¯2000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¶â³Û¤ÏÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¡¡Íî»¥¤·¤¿¸¤ÄÍÍª¼£Ïº»á¤Ï¡ÖÇã¤¨¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡£¤³¤ÎÇÏ¤¬°ìÈÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀäÂÐÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾å¾ì¤·¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥ô¥ó¥½¡¼¤Î2024¡×¤¬1²¯1500Ëü±ß¡¢¡Ö¥³¥ó¥ô¥£¥¯¥·¥ç¥ó2¤Î2024¡×¤¬3²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Æ¬Ï¢Â³¤Ç²¯Ä¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£