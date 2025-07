阪急うめだ本店にて、イベント限定グッズを含め、約1500種類ものグッズが勢揃いする「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」を開催!

阪急うめだ本店限定や先行販売のグッズが多数登場するほか、オリジナルワークショップやフォトスポットも実施されます☆

阪急うめだ本店 ディズニー「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」

開催期間:2025年7月30日(水)〜8月11日(月・祝) ※催し最終日は午後5時閉場

開催場所:阪急うめだ本店 9階催場

阪急うめだ本店9階催場にて、2025年で3回目となる「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」を開催。

期間中、阪急うめだ本店限定や先行販売のグッズが多数登場します!

かわいいフォトスポットや阪急うめだ本店限定オリジナルワークショップなど「くまのプーさん」と仲間たちとの出会いを楽しめるイベントです。

阪急うめだ本店限定・先行販売グッズ

マグカップやトートバッグ、ポーチなど、日常使いしやすいグッズが「くまのプーさん100エーカーの森フェスティバル」が初登場!

お友だちの「ランピー」グッズも登場します。

阪急うめだ本店限定:くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル スタッキングマグカップ

価格:2,200円

サイズ:約直径8×高さ9cm

重ねて置ける便利なスタッキングマグカップを阪急うめだ本店にて限定販売。

「くまのプーさん」カラーに仕上げられた大人かわいいドリンクウェアです。

阪急うめだ本店限定:くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバルトートバッグ

価格:2,750円

サイズ:約幅35×高さ39×マチ5cm

シンプルなカラーと上品なタッチで「くまのプーさん」の世界観を表現したトートバッグ。

”100エーカーの森”の仲間たちを線画で落とし込んだ、デイリーに活躍してくれるグッズです。

阪急うめだ本店先行販売:たっぷりトラベルポーチ ランピー 総柄

価格:2,970円

発売日:2025年8月6日(水)〜

サイズ:約幅15×高さ15cm

「ズオウ」の子ども「ランピー」が主役のトラベルポーチを会場にて先行販売。

様々なポーズをとる「ズオウ」が総柄でプリントされています。

阪急うめだ本店先行販売・イベント限定:ディズニーキャラクター/ボールチェーンマスコット/ランピー

価格:2,189円

サイズ:約12.5×13×10cm

イベント限定で販売される「ズオウ」のボールチェーンマスコット。

ちょこんとお座りする「ズオウ」がとってもキュート☆

その他ラインナップ

会場には新デザイングッズやアート作品など、新グッズも多彩に登場。

「神戸養蜂場」のカラープレート新グッズや、今話題のパンをモチーフにしたかわいい「Nuiパン」にも注目です。

「神戸養蜂場」カラープレート yellow/green

価格:各1,760円

サイズ:約直径16.1×高さ2.3cm

はちみつ専門の総合施設「神戸養蜂場」が手掛けるカラープレート。

シンプルなアートがおしゃれなテーブルウェアが、2種のカラーで展開されます。

「神戸養蜂場」カラーボウル yellow/green

価格:各1,870円

サイズ:約直径13.5×高さ5.2cm

食卓を華やかに彩るカラーボウルもラインナップ。

サラダやデザートなどを盛りつけるのに丁度良いサイズ感です。

「Nuiパン」ディズニーキャラクター/ぬいぐるみS/キャラクターパン〈すわり〉/プー

価格:2,640円

発売日:2025年8月6日(水)

サイズ:約16×17×10.5cm

タカラトミーが展開する「Nuiパン」シリーズより「くまのプーさん」のぬいぐるみが登場。

焼き目の印刷や生地の素材にこだわった、美味しそうな本物のパンに見えるグッズです。

「Nuiパン」ディズニーキャラクター/チェーンストラップマスコット

価格:各1,980円

発売日:2025年8月6日(水)〜

ラインナップ:左から

クロワッサンロール/プーサイズ:9×8.5×3.5cmちぎりパン/プー・ピグレット・イーヨー・ティガーサイズ:7×7×4cm

「くまのプーさん」たちと一緒にお出かけできる「Nuiパン」シリーズのチェーンストラップマスコット。

クロワッサンロールとちぎりパンモチーフがインパクト大!

オリジナルワークショップ

阪急うめだ本店限定で、オリジナルワークショップを開催。

オリジナルのぬり絵ポーチとチャーム付きぬり絵ショッパーを制作できます。

オリジナルぬり絵ポーチ

参加費:1,540円

開催期間:2025年7月30日(水)〜8月5日(火)

所要時間:約20〜30分程度

サイズ:約縦17×横23cm

定員:平日40名、土日50名 ※各日先着順

最終受付:午後6時30分※最終日は午後4時

ワークショップ限定柄のイラストを好きな色で塗り、オリジナルポーチが作れるワークショップ。

手をつなぎながら見つめ合う「くまのプーさん」と「ピグレット」がデザインされています。

チャーム付きぬり絵ショッパー

参加費:550円

サイズ:約幅22×高さ22×マチ8cm

開催期間:8月6日(水)〜11日(月・祝)

所要時間:約20〜30分程度

定員:平日・祝日75名、土日100名 ※各日先着順

最終受付:午後6時30分※最終日は午後4時

ワークショップ限定柄のイラストを使用したチャーム付きぬり絵ショッパー。

好きな色で塗り、オリジナルショッパーを制作することができます。

お買上げプレゼントキャンペーン

期間中、1会計につき税込み3,300円以上お買上げの各日先着100名にA5クリアファイルを1枚プレゼント。

『くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル』の販売グッズが対象となります。

※『DISNEY STITCH/HAPPINESS HAWAII FESTIVAL』での購入金額との合算はできません

※柄は選べません

かわいいフォトスポットも登場

「くまのプーさん」とその仲間たちがバルーンとともに出現するフォトスポットも登場。

愛らしさ満点の世界に入り込んだ気分で記念撮影を楽しむことができます。

イベント限定グッズを含めた約1500種類ものグッズが勢揃いするスペシャル企画。

阪急うめだ本店にて2025年7月30日より開催される「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」の紹介でした☆

