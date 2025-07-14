¡ÖÆüËÜ¤ÏµÞÂ®¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¸ò¾Ä¤á¤°¤ê¡Ö¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç´ØÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÆüËÜ¤¬µÞÂ®¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï13Æü¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÆüËÜ¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¬²æ¡¹¤Î¼Ö¤òÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÇÀ»ºÊª¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤ËµÞÂ®¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç¡Ö´ØÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
25¡ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬8·î1Æü¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£