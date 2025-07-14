ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¿ÆÍ§¤Î¡È¤ª¤¶¤ß¡È¤³¤È¾®ß·ÈþÎ¤¤È¥éー¥á¥ó¤òÇú¿©¡¡°Õ³°¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢7·î10Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£10Ç¯Íè¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¡È¤ª¤¶¤ß¡È¤³¤È¾®ß·ÈþÎ¤¤È¡¢¥éー¥á¥ó¤òÇú¿©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÇú¿©¡ª¡¡¥éー¥á¥ó²°¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤ëÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡º£²ó¡¢ÈÄÌî¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ß·¤Ï¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー33.1Ëü¿Í·YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô26.5Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤äÇú¿©¡¢Vlog¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÄÌî¤È¤Ï10Ç¯Á°¤«¤é¸òÍ§¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Ç¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾®ß·¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÇîÂ¿·Ï¥éー¥á¥óÅ¹¤ò3Å¹¤Ï¤·¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¸®ÌÜ¤Ï¡Ö¶äºÂ·î¤ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤òË¬Ìä¤·¡¢2¿Í¤È¤â¡Ø¥¯¥ê¥¢ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡Ù¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹ー¥×¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÈÄÌî¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾Íµ¤Ç´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎËþÊ¢ÅÙ¤Ï¡¢ÈÄÌî¤¬5.5³ä¤Ç¾®ß·¤¬3.8³ä¤Û¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â¿©¤ÙÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡2¸®ÌÜ¤Ï¡¢ÀÖºä¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤«¤´¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ø¡£ÈÄÌî¤Ï¡Ø½ã¿èÆÚ¤½¤Ð¡Ù¤ÎºÙÌÍ¤Î¾ßÌý¤òÃíÊ¸¤·¡¢¾®ß·¤ÏÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤Î±ö¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥éー¥á¥ó¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢2¿Í¤ÇÍê¤ó¤À¾¦ÉÊ¤ò¥·¥§¥¢¡£ÈÄÌî¤Ï¡Ö±ö¤Î¤Û¤¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ª¤µ·Ï¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤Ç¤â¾ßÌý¤ÏÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¡¢ÄêÈÖ¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤È¤â°Õ³°¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾®ß·¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤È2¡¢3ÇÕ¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¸®ÌÜ¤Ï¡¢2¸®ÌÜ¤«¤é2Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇîÂ¿¥éー¥á¥ó ÏÂ ¡Ê¤«¤º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£½çÈÖ¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÊÂ¤Ö¤È¡¢2¿Í¤È¤â¥Îー¥Þ¥ë¤Î¥éー¥á¥ó¤òÃíÊ¸¡£º£²óË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤é¤·¤¯¡¢ÆÚ¹ü¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢ºÙÌÍ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¯´°¿©¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡Ö¥éー¥á¥ó3¸®¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÙÌÍ¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ê¤ó¤«ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ÆÁ´Á³°ß¤â¤¿¤ì¤â¤»¤º¡£º£»þ¤Î¥éー¥á¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤µ¤ê½÷»Ò¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î»°¸®¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¤¹Ô¤¯¡×¡ÖÈþÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬Âô»³¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤È¤â¤Á¤ó¤â¤Þ¤µ¤«¥éー¥á¥ó3ÇÕ¿©¤Ù¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê～ Èþ½÷¤¬Çú¿©¤¹¤ë¤ÎËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤³¤ì¤«¤é²¿²ó¤â¸«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥éー¥á¥ó¤ò3¸®¤Ï¤·¤´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÄÌî¤Î°Õ³°¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÇîÂ¿·Ï¤Î¥éー¥á¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¾®ß·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Ù¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ß·¤¬¥À¥ó¥¹¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®ÎÓ¿ó¹°¡Ë