ËÌÀî·Ê»Ò¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤³°½ÐÄ¥¡×¤Ç¥Ñ¥ê¤Ø...¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡×
ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î13Æü¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤³°½ÐÄ¥¤òÌµ»ö½ª¤¨¤¿¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï12Æü¡ÖI was in Paris with MIKIMOTO.¡Ê»ä¤ÏMIKIMOTO¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦MIKIMOTO¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤³°½ÐÄ¥¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤â´ó¤ì¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÁ´¿È¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Ä¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤¦¤¥¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Î³¹¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¡Ö¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¡¤Û¤ó¤È¤ËÈþ¿Í¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»öµ¤³Ý¤«¤ê¤Ê¤Î¤ÏÊªÀ¨¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£