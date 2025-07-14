ÍèÇ¯¥É¥é¥Õ¥ÈÌÜ¶Ì¤Ë3µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡¡»³Íü³Ø±¡¤ÎÆóÅáÎ®¡¦¸ÖÅÄ¤¬²Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢»³ÍüÂç²ñ2²óÀï¡¡»³Íü³Ø±¡¡¡11¡½1¡¡¹ÃÉÜÅì¡Ê2025Ç¯7·î14Æü¡¡»³ÆüYBS¡Ë
¡¡º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤¬½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢11¡½1¤Ç¹ÃÉÜÅì¤Ë5²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ëÆóÅáÎ®¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ëº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¥Ù¥ó¥Á³°¡£½é¤á¤ÆÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±þ±ç¤â½©¡¢½Õ¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î²Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë94¤ÎÄ¹¿È¤«¤éºÇÂ®152¥¥í¤òÅê¤²¡¢¤µ¤é¤ËÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç140¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÂÎ½Å¤ÏÁªÈ´»þ¤è¤ê3¥¥íÁý¤Î100¥¥í¤ÎÂçÂæ¤Ë¡£¿·¤¿¤Ê²øÊª¸õÊä¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤ÏDeNA¤Ê¤É3µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¡£DeNA¡¦±ÊÃÓ¶³ÃË¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë¤è¤êÂÇµå¤¬Èô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£