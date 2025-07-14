¡Ú·èÄêÈÇ¡ÛÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡6Áª¡ªÆüº¢¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÂçÀÚ¡¡ÊÌµï¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡×
¡Ö²ñÏÃ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÌµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¢É×¤ÈºÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¤¤Ê¬
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸½¤Éü¤ËÀ®¸ù¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤Ï
É×ÉØ´Ø·¸¤Î°²½¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
É×ÉØ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»º¸å¤Ï¡¢°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëºÊ¤È»Å»ö¤ËË»¤·¤¤É×¤Î´Ö¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î²ñÏÃ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃÂê¤À¤±¤ÇÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸í²ò¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹
·ëº§À¸³è¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶¦Æ¯¤¤ÎÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼¡Âè¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤·¤ÆÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊÌµï¤äÎ¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»Å»ö¤ä°é»ù¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ
ËèÆü¤Î»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»º¸å¤Ï¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ä°é»ù¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È°é»ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÈè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡6Áª
É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë´Ø·¸½¤Éü¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1.¸ú²ÌÅª¤Ê²ñÏÃ»þ´Ö¤Îºî¤êÊý
¡ÖÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤â²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´Ö¤Îºî¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤Ê¤é¡¢·î¤Ë1²ó¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤ò¸òÂå¤ÇÃ´Åö¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¾¯¤·Áá¤á¤Ëµ¢Âð¤·¡¢²ñÏÃ»þ´Ö¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2.Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ä°¤Êý
°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬»Å»ö¤ä°é»ù¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ú²ÌÅª¤ÊÄ°¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼×¤é¤º¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ê¤º¤¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÂÐÏÃ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3.´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½¬´·ºî¤ê
Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¿©¤Î½àÈ÷¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¡¢²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤ÎÈÕ¤´ÈÓ¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4.2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¹©É×
°é»ù¤ä»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆË»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï2¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤Æ³°¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤Î»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËèÈÕ¾¯¤·¤Ç¤â2¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿²¤¿¸å¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5.²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤Î¸«Ä¾¤·
²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÉéÃ´¤¬¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»º¸å¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÊ¬Ã´¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬Ã´ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊ¿Æü¤ÎÍ¼¿©½àÈ÷¤ÏºÊ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¿©»ö¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÏÉ×¤¬¹Ô¤¦¡×¡Ö¸òÂå¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ö¡×¡ÖÀöÂõÊª¤ÏÉ×¤¬´³¤·¤ÆºÊ¤¬¼è¤ê¹þ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é´°àú¤ÊÊ¬Ã´¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢É×¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²È»ö¤äÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
6.Äê´üÅª¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦
·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤Î·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡»¡»¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¢¤¢¤¤Î»þ¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃæ¿´¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Íè·î¤Ë¸þ¤±¤Æ2¿Í¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò1¤Ä·è¤á¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄê´üÅª¤Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÁá¤á¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¹ç¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼´Ý»³ µªØª¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
´¶¤¸¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Æüº¢¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÃË¤Ï¼Ò²ñ¡×¡Ö½÷¤Ï²È¡×¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ÏºÊÇ¤¤»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤¤¤¤Æ¨¤ì½ÐÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢Æü¾ï¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¡¢¤½¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¬É×ÉØ¤Î°¦¾ð¤ÎÁý¤·Êý¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤²È»ö¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÄÉ²Ã¡¢ÀöºÞ¤ÎÊä½¼¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£µ¤ÇÛ¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç³ô¤ò¾å¤²¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¤¤¤¤Í¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò½Å¤Í¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÌµï¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ëº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È
ÊÌµï¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î´íµ¡¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤ÀÊÌµï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¥µ¥¤¥ó
É×ÉØ´Ø·¸¤Î´íµ¡¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¸ýÏÀ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙÆü¤âÊÌ¡¹¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡×¤È´¶¤¸¡¢Äü¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿»þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¤Áè¤¤¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙÆü¤ÎÍ½Äê¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Í×Ãí°Õ¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÊÌµï¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÛµÞÂÐºö
¤Þ¤º¡¢¡Öº£¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð°ìÆü°ì²ó¤ÏÉ¬¤º²ñÏÃ¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃÂê¤«¤é²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÎäÀÅ¤Ê»þ¤Ë¡¢2¿Í¤Ç´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð´Ø·¸¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ´Ø·¸¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î³èÍÑÊýË¡
É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÁ°¤ËÍ½ËÉÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉ×ÉØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¸å¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ä¡¢¶¦Æ¯¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸ú²Ì
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤´Ø·¸À¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê²ñÏÃ¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¸ú²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Áê¼ê¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤¬Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿
¡¦2¿Í¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤´Ø·¸À¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê²ñÏÃ¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ´Ø·¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É×ÉØ´Ø·¸²þÁ±¤Ï¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤é
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾Ç¤é¤º¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤Çµ¤¤Å¤¯¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤Îå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡´Æ½¤¼Ô¡§´Ý»³ µªØª
ÃµÄå¶È³¦¤Ç20Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡¢¥ê¥³³è É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£Éâµ¤ÌäÂê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¼«¿È¤â30Ç¯Á°¤ËÆ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¾ð¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃµÄå¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤äÊÛ¸î»Î¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤¦¡£·ëº§Á°¤ÎÁêÃÌ¤«¤éÉ×ÉØ´Ö¤Î½ôÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿²ò·èºö¤òÄó°Æ¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼ÒÊ©³Õ½ä¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥ê¥³³è¡×¤Ï¡¢É×ÉØÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÎ¥º§¤ÇÇº¤à¿Í¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥ê¥³³è¡Ë