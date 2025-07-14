¡Ú°ÙÂØ¡Û7/14-7/18¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë
Àè½µ¡Ê7·î7Æü½µ¡Ë¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê=147±ßÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°ìÃÊ¹â
¡Ö´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×°Ê¹ß¤Î¥³¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÊÆ¥É¥ë¡Ö¾åÊü¤ì¡×
Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢7·î3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Í½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¶âÍø¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢¤½¤ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢147±ßÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ë¸«¤ë¤È¿·¤¿¤Ë¾åÃÍ¤ò»î¤¹Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î½µÂ¥Á¥ãー¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢4·î¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç°ìÃÊ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢142～146±ß¤ò¥³¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ï¾å²¼¤Î¡Ö¥Ò¥²¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÊý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î½µÂ¥Á¥ãー¥È¡Ê2024Ç¯12·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ìー¥ÀーFX
¶âÍøº¹¤«¤é¤«¤¤Î¥¤·¤¿±ß°Â=¤½¤Î¸¶°ø¤Ï±ß¡ÖÇã¤ï¤ì²á¤®¡×¤Î½¤Àµ¤«
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î¾å¾º¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë¤«¤é¤Ï¤«¤¤Î¥¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆ2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢145±ß°Ê¾å¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ï¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¡Ê2025Ç¯4·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÍøº¹¤«¤é¤«¤¤Î¥¤·¤¿±ß°Â¤Ï¥¯¥í¥¹±ß¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß°Ê¾å¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥í¡¿±ß¤Ï6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢Àè½µ¤Ï172±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÆÈ¶âÍøº¹¤Ï¤½¤Î´Ö¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶âÍøº¹¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤±ß°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡Û¥æー¥í¡¿±ß¤ÈÆüÆÈ2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¡Ê2025Ç¯4·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¶âÍøº¹¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿±ß°Â¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢±ß¡ÖÇã¤ï¤ì²á¤®¡×¤Î½¤Àµ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ëCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Çã¤¤±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤¬²áµîºÇ¹â¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¡¢°ì»þ17ËüËç°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢7·î8Æü»þ¤Ë¤Ï11ËüËç¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½5»²¾È¡Ë¡£¶õÁ°¤Î±ß¡ÖÇã¤ï¤ì²á¤®¡×½¤Àµ¤ËÈ¼¤¦±ßÇä¤ê¤¬¡¢¶âÍøº¹¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë°Ê¾å¤Î±ß°Â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2022Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
Åêµ¡±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÂ»¼º³ÈÂç¤Î·üÇ°=±ßÇä¤ê³ÈÂç¤ËÍ×Ãí°Õ
ÎãÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬¶áÉÕ¤¯Ãæ¤Ç°ìÊý¸þ¤ËÂç¤¤¯·¹¼Ð¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¾ì¹ç¡¢Âç¤¤¯ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤Ë·¹¼Ð¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊÆ¥É¥ë¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎCFTCÅý·×¤Î±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ï120ÆüMA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î120ÆüMA¤Ï7·î11Æü»þÅÀ¤Ç147±ß¤Á¤ç¤¦¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤ßÂ»¤ËÅ¾Íî¤·»Ï¤á¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½6»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½6¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤È120ÆüMA¡Ê2022Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
CFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤±Û¤·¤Ï¡¢5·î½é¤á¤ËµÏ¿¤·¤¿¥Ôー¥¯¤Î17.9ËüËç¤«¤é¡¢Àè½µ¤Ï11.6ËüËç¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤ÎºÇ¹â¤Ï2016Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿7ËüËç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢±ß°Â¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ»¼º³ÈÂç·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼ê»ÅÉñ¤¤¤ËÈ¼¤¦±ßÇä¤ê¤¬°ìÃÊ¤È¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£½µ¡Ê7·î14Æü½µ¡Ë¤ÎÃíÌÜÅÀ=CPI¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ê¤ÉÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½Áê¼¡¤°
·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤Û¤ÉÊÆ·ÐºÑ°²½¤»¤º³ô¹â¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂ³¤¯¤«
º£½µ¤ÏCPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¡¢PPI¡ÊÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¡¢¤Þ¤¿¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤ä¾®ÇäÇä¾å¹â¤È¤¤¤Ã¤¿·Êµ¤»ØÉ¸¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤¬Â¿¤¯Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ÇÊª²Á¾å¾º¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë°ìÊý¤Ç·Êµ¤¤Ï¸ºÂ®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ·ÐºÑ¤Î°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊÆ¹ñ³ô¹â¤ÎÇØ·Ê¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£½µ¤Ï¡¢7·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÄ¾Á°½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬»²±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò±ßÇä¤êÍ×°ø¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬Â³¤¯¤«ÈÝ¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£½µ¡Ê7·î14Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï146～150±ß
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×°Ê¹ßÂ³¤¤¤Æ¤¤¿142～146±ß¤Î¥³¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÊÆ¥É¥ë¡Ö¾åÊü¤ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÆ¥É¥ë¤Î¾åÃÍ¤ò»î¤¹Å¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×°Ê¹ß¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï149±ß¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬ºÇ½é¤ÎÂç¤¤ÊÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍøº¹¤«¤éÂç¤¤¯¤«¤¤Î¥¤·¤¿±ß°Â¤Ë¤Ï¹Ô¤²á¤®¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô°Â¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¡×¤Î½¤Àµ¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï146～150±ß¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹